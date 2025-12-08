Juan Carlos Agilda (21 años), aspirante de A Coruña a mejor cocinero joven de España: "No era buen estudiante, probé en esto y aquí sigo seis años después"

A Coruña vuelve a situarse en el mapa de la gastronomía nacional con la selección de Juan Carlos Agilda Santo (21 años), alumno del CIFP Paseo das Pontes, como candidato en la XIV edición del Premio Promesas de la Alta Cocina, organizado por Le Cordon Bleu Madrid. Es uno de los 50 jóvenes escogidos en toda España —y uno de los dos de la provincia— para participar en uno de los certámenes formativos más prestigiosos del país.

La trayectoria del centro coruñés es inmejorable: el año pasado lo ganó María Bazar y, un año antes, Jacobo Diz. «Los conocía del centro y siempre tuve buena relación con ellos. Cuando vi que se presentaban, pensé: yo también tengo hambre y quiero probar», explica Juan Carlos. Sus maestros, como la chef y profesora Bea Sotelo, han sido clave. «Bea nos impulsa un montón. Te anima, te ayuda, te hace querer llegar lo más lejos posible», cuenta. Sus compañeros ya le han dado algunas claves para el concurso: «Me dijeron que lo disfrutara al máximo y que le meta muchas horas, si no es complicado».

La historia de Juan Carlos no nació en una cocina de alta escuela, sino mucho antes, casi por casualidad. «Nunca fui buen estudiante. Cuando estaba en segundo de la ESO, mi padre tuvo un restaurante durante un año y yo echaba una mano en la cocina. Como no me gustaba estudiar, probé… y aquí sigo, seis años después», recuerda. Tras la FP básica de cocina, ahora cursa segundo de Dirección de Cocina, el ciclo superior. El joven compagina los estudios con su trabajo en A Gabeira, el restaurante de Miguel Campos en Ferrol: «Hice allí las prácticas y estoy encantado. Voy los fines de semana porque entre semana es complicado desplazarme, pero me ha hecho crecer como persona y como cocinero».

"Agradecería que la gente me apoye"

Ahora encara la segunda fase del concurso, para la que debe grabar una vídeo receta de cinco minutos antes del 15 de enero. Aún no sabe qué plato tendrá que preparar en la final. «Estoy un poco nervioso. Creo que será un pescado, y me favorecería. Soy de A Coruña, tenemos la lonja… me gustaría defender lo nuestro», admite. El voto del público será decisivo a partir del 20 de enero. «Cuando publiquen el vídeo, agradecería que la gente me apoye y me vote».

Sueña con salir de Galicia, trabajar en una estrella Michelin y construir una cocina propia: «Moderna, con bases tradicionales, para todo el mundo. Aún es pronto, tengo 21 años, pero algún día llegará». De momento, ya ha puesto a A Coruña un poco más cerca de volver a hacer historia en la cocina.