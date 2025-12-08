Larguísimas colas para acceder al Zara navideño de A Coruña en este lunes festivo

La tienda con productos navideños de Zara que la multinacional instala en los últimos años en el centro de A Coruña se ha convertido en un polo de atracción para coruñeses y turistas. Las colas para acceder al espacio son largas desde el primer día de apertura, pero este lunes festivo la cantidad de gente esperando a entrar provocaba que la cola tuviese que doblar en la calle Compostela.

En la mañana de este día 8 la fila llegaba hasta el cruce con la calle Padre Feijóo, doblándose y regresando hasta la puerta de la Fnac de la plaza de Lugo.

Así es la tienda

Las cartas a Papá Noel también se pueden enviar desde Zara. La tienda de calle Compostela, con acceso también desde la plaza de Mina abrió este jueves su espacio navideño efímero representando una oficina postal. La iniciativa, que cumple su tercer año en la planta baja, llega marcada por una fuerte expectación entre los clientes que en la mañana del jueves se acercaron a la zona para conocer el montaje, disponible hasta el 5 de enero.

La entrada está presidida por el tradicional árbol de cinco metros, decorado con nuevos adornos también a la venta. Introduce al visitante en una atmósfera cálida con buzones de estética antigua, mesas de trabajo y un marcador que indica los días restantes para la llegada de la Navidad. A su lado, un buzón en el que los más pequeños pueden dejar sus cartas para Papá Noel. La narrativa se inspira este año en un recorrido postal que conecta distintos ambientes de la tienda.

El espacio mantiene algunos de los escenarios más reconocibles de ediciones anteriores, como la maqueta iluminada, el tren en movimiento que simboliza el viaje de las cartas, la habitación de las estrellas y el pequeño rincón infantil para dibujar y utilizar productos de papelería. La zona de cuentos de Navidad incorpora artículos de escritura, libros y detalles decorativos, mientras que una selección de productos de Zara Home aporta jerséis navideños y prendas para bebés.

Como novedad, la pop-up integra un córner especial de prendas de punto en colaboración con Zara, con diseños navideños para toda la familia y también para mascotas. La jaima renueva por completo su estética con textiles suaves y una paleta de tonos neutros que mantiene la identidad visual del conjunto. Los materiales naturales y las atmósferas sucesivas crean una narrativa continua durante el recorrido.

La programación incluye sesiones de cuentacuentos dos veces al día durante fines de semana, festivos y vacaciones escolares, a las 11.00 y a las 16.00 horas. El resto de días se establecen pases a las 12.15 y a las 16.00 horas. La marca quiere que las familias encuentren actividades disponibles en cualquier momento, sin necesidad de reserva previa.

El circuito añade un espacio de empaquetado y personalización de regalos mediante una máquina de bordado que permite añadir nombres o pequeños mensajes en jerséis, botas navideñas y otros textiles. La zona gastronómica ofrece café, chocolate y churros del Timón como punto de encuentro.