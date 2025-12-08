Cierre de parques, jardines y playas este lunes en A Coruña por la alerta meteorológica
El Concello pide a la ciudadanía que no corra riesgos innecesarios
A Coruña este lunes festivo mira al cielo y también mucho al mar. El día se prevé con fuertes vientos y está activo un aviso amarillo por viento en tierra, fuertes vientos en la costa y también por oleaje. El de oleaje a última hora del día se transformará en naranja y seguirá hasta el martes.
Como consecuencia de ello, el Concello de A Coruña ha anunciado que cerrará parques, jardines y playas por seguridad mientras esté activa la alerta meteorológica. Además, la Torre de Hércules también ha anunciado su cierre.
Además, se pide a la ciudadanía que mantenga las precauciones y no correr riesgos innecesarios.
Se espera mar combinada del oeste o suroeste con olas de hasta siete metros y viento del sur o suroeste de hasta fuerza 8, mientras que en el litoral de Lugo el inicio será a última hora del día, ha informado la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.
Debido a esta alerta, también se ha suspendido la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los municipios del oeste de A Coruña (A Costa da Morte) entre las 9.00 y las 00.00 horas. En el noroeste de A Coruña estará suspendida entre las 1.00 y las 00.00 horas, y en el suroeste de esa provincia, las Rías Baixas entre las 12.00 y las 00.00 horas.
Situación intermedia
Galicia continúa este lunes en una situación intermedia entre las altas presiones que se sitúan al sureste de la Península Ibérica y las borrascas que están sobre las Islas Británicas, lo que genera una circulación del sur-suroeste intensa.
La ciudad vive un día de cielos nublados, con una mañana seca pero que irá evolucionando en lluvias débiles a lo largo de la tarde y noche. Las temperaturas se mantienen sin cambios, con máximas de 16ºC y mínimas de 13ºC.
