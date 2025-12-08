La premiada taquería mexicana de A Coruña que celebra tres años en Agra do Orzán: "Nos diferencia el sabor auténtico y callejero"

«Siempre tuve la espinita de querer poner algo propio. Empezamos con un capital muy mínimo y nos aventuramos con este concepto», cuenta Giovanni Ramos. En el número 17 de Andrés Gaos, en Agra do Orzán, su pequeño local se ha convertido un rincón imprescindible para los amantes de la cocina mexicana. Taquería Niño Rey celebra tres años llevando el auténtico sabor callejero del país tricolor al barrio coruñés.

El recorrido de Giovanni hasta A Coruña es un viaje entre México y España. Tras ganar un campeonato culinario en su país, llegó a Asturias de la mano del chef Diego Fernández, reciente ganador de una estrella Michelin. Haciendo el Camino de Santiago se enamoró de A Coruña y se estableció en la ciudad: «Me vine con mi mochila de viajero y no volví a por mis cosas a Asturias hasta que pasaron dos años», cuenta entre risas.

De un campeonato en México a la élite coruñesa

Aquí conoció a su esposa y socia, Marianny Montes, y siguió formándose en la élite de la cocina en Árbore da Veira, único estrella Michelin de la ciudad: «Aprendí disciplina y el amor hacia cada preparación que haga», destaca sobre esa experiencia.

Hace tres años emprendieron su propio proyecto, empezando desde abajo y creciendo poco a poco: «Empezamos en un barrio donde no conocíamos prácticamente a nadie, no fue fácil, pero la respuesta fue buena por parte de los vecinos». Ahora tienen incluso algunos asiduos habituales: «Hay un señor que viene diario, pide dos tacos, una copa de vino, y en la noche vuelve por una quesadilla y otra copa de vino. Le tenemos mucho cariño porque además se apellida Rey».

Un rincón de barrio con los mejores tacos de Galicia

No es de extrañar la pasión de este hombre por los tacos, ya que el restaurante ostenta dos galardones, mejor taco de Galicia 2024 (el barbacoa de res) y tercer mejor taco de Galicia 2023 (el suadero): «Nos diferencia el sabor auténtico y callejero», dice el chef.

De cara al futuro, Giovanni anuncia que expandirán el proyecto, pero que la taquería seguirá reinando en el barrio: «Este local se queda aquí porque la gente le tiene mucho cariño».