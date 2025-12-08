El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado

En verano de 2024, el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) empezó una dura huelga en el servicio de recogida de basuras durante la que se quemaron decenas de contenedores, y la empresa acabó sancionando a 133 empleados y despidiendo a ocho por infracciones. El STL y los afectados fueron a la Justicia, pero esta no solo no les está dando la razón, sino que las sentencias consideran que hubo irregularidades durante el paro. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), como ya publicó este diario, falló recientemente que se respetó el derecho a la huelga y que no se cumplieron adecuadamente los servicios, como casos de un camión de recogida que volvió a la base por una tela de araña en una cámara, y acaba de emitir otro fallo que afirma que «hubo un actuar conjunto de varios trabajadores» que llevó a que «el número de averías en los camiones se duplicara» durante el paro.

La sentencia respalda el despido de uno de los trabajadores que perdieron su trabajo a consecuencia de la huelga. Otro de ellos fue el secretario general de STL y, entonces, presidente del comité de empresa, Miguel Ángel Sánchez, que está también investigado penalmente como cabeza de una presunta trama criminal. Según la Policía, usaba el poder del sindicato para conseguir fondos de las concesionarias municipales de basura y limpieza y cobrar mordidas a trabajadores. Sánchez denunció, pero el Juzgado de lo Social nº 4 de A Coruña consideró el despido procedente.

El caso que ve el Superior es el de un trabajador que estaba afiliado al STL, pero no formaba parte del comité de empresa. La concesionaria del servicio de recogida de basuras, Prezero, lo despidió acusándolo de faltas muy graves, entre ellas desobediencia, «imprudencia o negligencia inexcusable» y causar daños al material. El hombre llevó el caso a los tribunales, afirmando que Prezero lo acusaba de falsedades y que se trataba de un despido en «represalia», por la huelga y porque «tenía pendientes varias demandas contra la empresa».

Pero tanto el Juzgado de lo Social nº 4 de la ciudad como el Superior han rechazado sus argumentos. De acuerdo con los hechos que considera probado el tribunal, durante el conflicto laboral el hombre estuvo como peón en varios camiones que declararon averías. Pero en un caso, según se comprobó el taller, el vehículo tenía un cable cortado. Otro camión en el que trabajaba el empleado fue a taller porque el elevador no subía, cuando era «frecuente que se colocase el estribo de tal manera que impidiese el movimiento del elevador». Y, siguiendo el relato del tribunal, en otra ocasión un vehículo en el que iba el despedido se puso a circular a 30 kilómetros por una calle fuera de ruta «hasta en tres ocasiones», además de hacer «numerosos viajes» en A Pasaxe y la carretera de acceso al Petrolero, terrenos por los que tampoco debía circular, a la misma velocidad.

Para el Superior, hubo una actuación conjunta de empleados de Prezero que llevó a que se incrementaran las averías. Las de las luces, pone como ejemplo, se cuadruplicaron, y también aumentaron las de los muelles de los estribos de los camiones. Una de estas últimas, «imputable al trabajador demandante», no deberían haber impedido continuar el trabajo. El Superior también cita entre las tácticas de los empleados «recoger la basura de una sola calle en toda una jornada, realizar viajes innecesarios y fuera de ruta a una velocidad reducida» o «alargar la pausa del bocadillo para perder el tiempo», comportamientos que provocaron que se fueran «incrementando los efectos de la huelga» de 2024.

En el caso del cable cortado en uno de los camiones, el Superior considera que el trabajador despedido fue «corresponsable» junto a sus compañeros del hecho, «bien por acción, bien por omisión». Además, recuerda que el TSXG ya ha ratificado la procedencia del despido de otros de sus compañeros «rechazando argumentos similares», por lo que respalda que pierda el trabajo sin derecho a indemnización.

Órdenes de no trabajar

Las sentencias apuntan a que hubo instrucciones para que trabajadores que no estaban haciendo huelga rebajasen el ritmo de trabajo. La sentencia del Superior sobre el despido del operario, publicada el mes pasado, señala que otro empleado, que trabajó con él, afirmó que «algunos trabajadores estratégicamente dispuestos en cada cuadrilla de trabajo tenían como objetivo entorpecer las labores de recogida». Y en el fallo que respalda que se respetó el derecho a la huelga afirma que miembros del comité de empresa indicaron a los trabajadores que recogieran solo la basura que había fuera de los contenedores.

Prezero acusó a Miguel Ángel Sánchez de dirigirse a varios trabajadores para que no realicen su trabajo «de manera adecuada», con comunicaciones del tipo «tienes que hacer el barrio lo más lento que puedas» o «tienes que averiar el camión para que vaya al taller». La sentencia que avaló su despido tiene en cuenta la declaración de un trabajador que afirma se le acercaron Sánchez y otros miembros del comité de empresa. Según afirmó, el resto le dijeron que averiase el camión, dándole la indicación de bloquear el estribo y trabajar «con más calma».