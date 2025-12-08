Últimas entradas para ver a Slava Polunin en el teatro Colón
A Coruña
Las últimas entradas para los siete pases del espectáculo Slava’s Snowshow, del maestro de clown Slava Polunin, están a la venta de forma anticipada en ataquilla.com y el quiosco de la plaza de Ourense. Los pases que queden libres se venderán el mismo día de las funciones, que se celebrarán entre este miércoles 10 de diciembre y el domingo, día 14, en el teatro Colón. La obra es un clásico que se lleva representando más de 30 años: las funciones, realizadas por todo el mundo, superan las 12.000, con más de 10 millones de espectadores. Ha recibido galardones teatrales como el Laurence Olivier Award o el Triumph Award.
