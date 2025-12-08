Programación
Vandalismo de madrugada: Dos robos en Os Mallos y un bajo destrozado en Cuatro Caminos
Los ladrones se llevaron la caja registradora de una tienda de cigarrillos en Ángel Senra
La Policía Nacional investiga dos robos en sendos negocios en el barrio de Os Mallos cometidos la madrugada del domingo al lunes y ambos con la rotura de cristaleras.
Los agentes recibieron el aviso de que a las 2.30 horas se había producido el robo de la caja registradora de un negocio en la calle Ángel Senra. Para acceder al interior del establecimiento, que se dedica a la venta de cigarrillos electrónicos, los ladrones fracturaron la cristalera.
En la calle Ángel del Castillo, el robo se produjo en una tienda de serigrafía, sobre las 6.30 horas.
En la calle Puga y Parga, en Cuatro Caminos, se produjo también otro acto vandálico, el destrozo de los escaparates de una antigua tienda de ropa, que ahora está vacía.
