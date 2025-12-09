Bluey hace parada en el Coliseum de A Coruña: «Teníamos que aportar una autenticidad real al ‘show’»

Desde que nació en 2018, Bluey se ha convertido en el personaje favorito de muchos niños y niñas. La serie de televisión cuenta las aventuras de esta cachorrita, junto a su hermano Bingo, sus padres y sus amigos, pero ahora salta de la pantalla a la vida real a través de El show de Bluey. Hará parada en el Coliseum el sábado 20 de diciembre en tres sesiones (12.00 , 16.00 y 18.30 horas).

El director de marionetas, Jacob Williams, reconoce que «convertir una serie de animación en un espectáculo teatral con marionetas plantea muchos retos», pero la clave estuvo en «trabajar estrechamente con los creadores originales de la serie de animación». «Bluey es muy querida por sus fans, tanto niños como adultos, así que sabíamos que teníamos que aportar una autenticidad real al show», explica, a la vez que desvela que Joe Brumm (creador de Bluey) escribió el guion original y Joff Bush (compositor de Bluey) escribió música específicamente adaptada a la coreografía del espectáculo.

Williams cuenta que uno de los mensajes que transmite este show es «lo esencial que es mantener buenas relaciones con tu familia». Sabe, además, que para «gran parte» del público que acude a esta cita esta es «su primera experiencia viendo un espectáculo de teatro en directo», y que sea de Bluey «puede tener un impacto realmente enorme».