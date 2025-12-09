El BNG demanda mejoras en el transporte metropolitano
Propone revisar las líneas para adaptarlas a los flujos de población
El BNG inicia este martes, a las 7.30 horas, una campaña por el transporte público con un reparto de información en todas las localidades de la comarca de A Coruña. El objetivo es demandar mejoras en el transporte metropolitano.
Los nacionalistas llevan meses reclamando soluciones ante «las graves deficiencias del servicio de autobús metropolitano, tanto en lo que tiene que ver con las frecuencias y los horarios como con las propias líneas e incluso con la información, muy insuficiente», según denuncian en un comunicado. También denuncian la discriminación que están sufriendo las personas con movilidad reducida, un problema vinculado a la masificación de ciertas líneas.
«A diario observamos masificación en algunas líneas, en las que claramente la empresa concesionaria debería aumentar las frecuencias (y de no hacerlo, el Gobierno gallego debería tomar las medidas correspondientes), lo que provoca que muchas personas tengan que quedarse en tierra en las últimas paradas antes de la entrada en la ciudad», expone el BNG, que defiende que las líneas «deben ser revisadas para adaptarlas a los flujos de población».
