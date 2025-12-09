El BNG propone al Concello la creación del Espazo Groba

El BNG propone «multiplicar el capital cultural de A Coruña» con la creación del Espazo Groba, un equipamiento que acogería la sede de la Fundación Rogelio Groba y que tendría como propósito divulgar el legado del compositor gallego de mayor relevancia contemporánea.

La propuesta la hace el BNG a través de una moción firmada por la concejala Mercedes Queixas y que será debatida en el pleno ordinario del jueves.

El Espazo Groba acogería el archivo documental depositado en la Fundación que lleva el nombre del eminente músico, contribuiría a conservar y difundir este patrimonio cultural haciéndolo accesible para su consulta y estudio por parte de documentalistas e investigadores, y crearía un espacio cultural multifuncional de referencia y proyección en la ciudad, ligado a su identidad musical. Para su ubicación, los nacionalistas proponen comenzar por estudiar la idoneidad de alguna infraestructura municipal disponible.

Así, según Queixas, el Espazo Groba «sería el epicentro del legado del compositor gallego de mayor relevancia contemporánea, un referente autoral de la creación musical en Galicia, como refleja el catálogo de más de 700 obras compuestas, de extraordinaria diversidad y calidad, sustentadas en un estilo propio imbricado en el ascendente de la tradición musical gallega».