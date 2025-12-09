El BNG propone al Concello la creación del Espazo Groba
El BNG propone «multiplicar el capital cultural de A Coruña» con la creación del Espazo Groba, un equipamiento que acogería la sede de la Fundación Rogelio Groba y que tendría como propósito divulgar el legado del compositor gallego de mayor relevancia contemporánea.
La propuesta la hace el BNG a través de una moción firmada por la concejala Mercedes Queixas y que será debatida en el pleno ordinario del jueves.
El Espazo Groba acogería el archivo documental depositado en la Fundación que lleva el nombre del eminente músico, contribuiría a conservar y difundir este patrimonio cultural haciéndolo accesible para su consulta y estudio por parte de documentalistas e investigadores, y crearía un espacio cultural multifuncional de referencia y proyección en la ciudad, ligado a su identidad musical. Para su ubicación, los nacionalistas proponen comenzar por estudiar la idoneidad de alguna infraestructura municipal disponible.
Así, según Queixas, el Espazo Groba «sería el epicentro del legado del compositor gallego de mayor relevancia contemporánea, un referente autoral de la creación musical en Galicia, como refleja el catálogo de más de 700 obras compuestas, de extraordinaria diversidad y calidad, sustentadas en un estilo propio imbricado en el ascendente de la tradición musical gallega».
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»