El cine a 35 minutos de A Coruña que proyectará la tercera entrega de Avatar con la calidad ideada por James Cameron

La tercera entrega de Avatar cuenta las horas para su estreno el próximo 19 de diciembre. La famosa saga de aventuras, fantasía y ciencia ficción ideada por James Cameron podrá verse con las exigencias técnicas y visuales del director de Titanic gracias a la tecnología Cinity, un sistema de origen chino que integra resolución 4K, 3D, alto brillo, alta frecuencia de imagen (HFR), alto rango dinámico (HDR), una amplia gama de colores y sonido envolvente. Este formato de proyección, llega a España de la mano de Odeon Multicines para mostrar la nueva aventura de Jake Sully (Sam Worthington) en el planeta Pandora con una imagen “extremadamente nítida, brillante y fluida, un 3D más profundo de movimientos suaves y naturales, colores más vivos y precisos y contrastes que la hacen parecer más real que nunca”, explica Luis Carlos Millán, fundador de Odeon Multicines.

La nueva superproducción ‘Avatar: Fuego y Ceniza’, que apunta a convertirse en una de las películas de estas navidades, se proyectará con la calidad premium con la que fue concebida por James Cameron en once salas en España: se encuentran en Narón, Alicante, Girona, León, Madrid (2), Leganés, Barcelona, Vizcaya, Cádiz y Avilés.