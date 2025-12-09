Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cine a 35 minutos de A Coruña que proyectará la tercera entrega de Avatar con la calidad ideada por James Cameron

La nueva superproducción 'Avatar: Fuego y Ceniza' llega a las salas de cine el próximo 19 de diciembre

Cartel de 'Avatar: fuego y ceniza'.

Cartel de 'Avatar: fuego y ceniza'. / LOC

RAC

La tercera entrega de Avatar cuenta las horas para su estreno el próximo 19 de diciembre. La famosa saga de aventuras, fantasía y ciencia ficción ideada por James Cameron podrá verse con las exigencias técnicas y visuales del director de Titanic gracias a la tecnología Cinity, un sistema de origen chino que integra resolución 4K, 3D, alto brillo, alta frecuencia de imagen (HFR), alto rango dinámico (HDR), una amplia gama de colores y sonido envolvente. Este formato de proyección, llega a España de la mano de Odeon Multicines para mostrar la nueva aventura de Jake Sully (Sam Worthington) en el planeta Pandora con una imagen “extremadamente nítida, brillante y fluida, un 3D más profundo de movimientos suaves y naturales, colores más vivos y precisos y contrastes que la hacen parecer más real que nunca”, explica Luis Carlos Millán, fundador de Odeon Multicines.

La nueva superproducción ‘Avatar: Fuego y Ceniza’, que apunta a convertirse en una de las películas de estas navidades, se proyectará con la calidad premium con la que fue concebida por James Cameron en once salas en España: se encuentran en Narón, Alicante, Girona, León, Madrid (2), Leganés, Barcelona, Vizcaya, Cádiz y Avilés.

