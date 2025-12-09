El cine a 35 minutos de A Coruña que proyectará la tercera entrega de Avatar con la calidad ideada por James Cameron
La nueva superproducción 'Avatar: Fuego y Ceniza' llega a las salas de cine el próximo 19 de diciembre
La tercera entrega de Avatar cuenta las horas para su estreno el próximo 19 de diciembre. La famosa saga de aventuras, fantasía y ciencia ficción ideada por James Cameron podrá verse con las exigencias técnicas y visuales del director de Titanic gracias a la tecnología Cinity, un sistema de origen chino que integra resolución 4K, 3D, alto brillo, alta frecuencia de imagen (HFR), alto rango dinámico (HDR), una amplia gama de colores y sonido envolvente. Este formato de proyección, llega a España de la mano de Odeon Multicines para mostrar la nueva aventura de Jake Sully (Sam Worthington) en el planeta Pandora con una imagen “extremadamente nítida, brillante y fluida, un 3D más profundo de movimientos suaves y naturales, colores más vivos y precisos y contrastes que la hacen parecer más real que nunca”, explica Luis Carlos Millán, fundador de Odeon Multicines.
La nueva superproducción ‘Avatar: Fuego y Ceniza’, que apunta a convertirse en una de las películas de estas navidades, se proyectará con la calidad premium con la que fue concebida por James Cameron en once salas en España: se encuentran en Narón, Alicante, Girona, León, Madrid (2), Leganés, Barcelona, Vizcaya, Cádiz y Avilés.
- Una conocida cadena de moda y complementos regresa al centro de A Coruña
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña