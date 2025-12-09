‘El cuerpo de Cristo’, de Bea Lema, triunfa como corto

El cortometraje El cuerpo de Cristo, de la coruñesa Bea Lema, se ha alzado con el premio al Mejor Cortometraje del 37 Aguilar Film Festival, certamen calificador para los premios Goya en las categorías de cortometrajes. El trabajo, adaptación cinematográfica de la novela gráfica con la que Bea Lema recibió el Premio Nacional de Cómic en 2024, cuenta la historia de Adela, una mujer a quien el demonio ronda y acosa.