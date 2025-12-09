Un detenido y seis personas identificadas por furtivismo en la ría de O Burgo

La Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia ha detenido a una persona por furtivismo, además de identificar a otras seis personas que permanecen investigadas en el marco de diversos dispositivos especiales de vigilancia.

Estos dispositivos son desarrollados en colaboración con el Servicio de Gardacostas de Galicia y la cofradía de pescadores de A Coruña, destinados a la detección y persecución del furtivismo organizado en la ría de A Coruña.

La Xunta ha informado este martes de la detención de una persona que tenía una resolución judicial de inhabilitación especial para el ejercicio de la caza y la pesca tras haber sido sorprendida en al menos tres ocasiones participando en actividades extractivas ilegales.

Se le imputan tres delitos de quebrantamiento de condena y un delito contra la flora y la fauna por su participación directa en la actividad extractiva ilegal.

En esta detención se contó con la colaboración de la Policía Local de Oleiros.

En cuanto a las otras seis personas, fueron identificadas e investigadas y se les imputa un delito contra la flora y la fauna por su implicación en la extracción y en el apoyo logístico al furtivismo.

Todas ellas carecían de permisos de marisqueo y realizaban la actividad fuera de los horarios y periodos autorizados, incumpliendo también las restricciones relativas a las tallas mínimas.

Además, para la extracción utilizaban rasquetas metálicas, un instrumento que arranca de manera indiscriminada todos los ejemplares adheridos a la roca.

Este método deja la superficie rocosa completamente despoblada, destruye el hábitat de la fauna marina asociada y provoca un impacto ambiental muy elevado, afectando tanto al recurso marisquero como a la sostenibilidad ecológica de la zona.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en relación con otros posibles participantes, puntos de venta o redes de distribución de la mercancía obtenida ilegalmente.