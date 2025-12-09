Easyjet alarga sus vuelos entre Alvedro y dos de sus rutas internacionales hasta inicios de 2027

Easyjet seguirá enlazando el aeropuerto coruñés de Alvedro con Ginebra y Milán al menos hasta los primeros meses de 2027, más allá del contrato base con el Concello. El Ayuntamiento subvencionó estas rutas a través de un acuerdo con la empresa que se formalizó en septiembre de 2023, con una vigencia de tres años y una posible prórroga de uno adicional. Pero, según ha podido comprobar este diario, la compañía ofrece vuelos más allá de este plazo inicial. En la página web de la empresa se puede comprar un billete para Milán el 30 de enero de 2027, y también de vuelta ese mismo día.

En cuanto al enlace con Ginebra, Easyjet tiene a la venta un enlace con la ciudad suiza el 28 de enero de 2027, y otro el mismo día en dirección o puesta. Las subvenciones para Easyjet fueron de cerca de un millón de euros, en cada uno de los enlaces, y la compañía también se comprometió a realizar otra conexión a Ámsterdam, pero esta nunca llegó a efectuarse.