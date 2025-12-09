Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 9 de diciembre

Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

Material cinematográfico en el antiguo CGAI, ahora Filmoteca de Galicia.

Material cinematográfico en el antiguo CGAI, ahora Filmoteca de Galicia. / LOC

RAC

Os Bolechas harán bailar a los niños

17.00 horas | A muller orquestra es el espectáculo teatral y musical de estos queridos personajes.

Centro Ágora | Av. da Gramela , 17

Xosé Cobas presenta su libro más personal

19.30 horas | El ilustrador presenta Soño dunha sombra, su primer libro en solitario. Estará acompañado por la docente María Xosé Bravo, el ilustrador Miguelanxo Prado y el escritor Manuel Rivas.

Kiosco Alfonso | Jardines de Méndez Núñez

Una gala de flamenco solidaria e inclusiva

20.30 horas | El Flamenco es Inclusión une el poder del arte con la solidaridad para apoyar a la infancia más vulnerable.

Teatro Rosalía | Riego de Agua, 37

Cine experimental femenino en la Filmoteca

20.30 horas | Proyección de dos obras de Chick Strand, pionera en la mezcla de técnicas de vanguardia con el documental.

Filmoteca de Galicia | Durán Loriga, 10

  1. Una conocida cadena de moda y complementos regresa al centro de A Coruña
  2. Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
  3. Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
  4. Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
  5. El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
  6. La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
  7. Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
  8. Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña

