¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 9 de diciembre

Os Bolechas harán bailar a los niños

17.00 horas | A muller orquestra es el espectáculo teatral y musical de estos queridos personajes.

Centro Ágora | Av. da Gramela , 17

Xosé Cobas presenta su libro más personal

19.30 horas | El ilustrador presenta Soño dunha sombra, su primer libro en solitario. Estará acompañado por la docente María Xosé Bravo, el ilustrador Miguelanxo Prado y el escritor Manuel Rivas.

Kiosco Alfonso | Jardines de Méndez Núñez

Una gala de flamenco solidaria e inclusiva

20.30 horas | El Flamenco es Inclusión une el poder del arte con la solidaridad para apoyar a la infancia más vulnerable.

Teatro Rosalía | Riego de Agua, 37

Cine experimental femenino en la Filmoteca

20.30 horas | Proyección de dos obras de Chick Strand, pionera en la mezcla de técnicas de vanguardia con el documental.

Filmoteca de Galicia | Durán Loriga, 10