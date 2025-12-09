El primer día de la huelga de médicos deja decenas de citas aplazadas en O Ventorrillo: "Hasta el año que viene no me atienden"

La huelga nacional de médicos deja este martes en O Ventorrillo a decenas de pacientes sin atender. Los médicos de toda España quieren lograr un Estatuto propio que regule sus condiciones laborales y reconozca las características de la profesión. El desconocimiento de los pacientes lleva al desentendimiento en el primer día de cuatro de esta inactividad. "Llevaba siete meses esperando", explica Consuelo López, que acudió por una cita de Otorrinolaringología. "Y ahora me dicen que hasta marzo o abril... Que hasta el año que viene no me atienden. Ni siquiera tengo la fecha exacta, ya me llamarán", asegura la mujer que pensaba que "habría algún médico de guardia" que le pudiera atender.

María Josefa Fernández acompañó esta mañana a su marido con movilidad reducida hasta la consulta de Urología. "Nos encontramos con la puerta cerrada. No sabíamos nada, si no no hubiéramos venido hasta aquí con el trabajo que nos lleva", lamenta. La nueva cita que le han facilitado es para 2026. Sobre las razones de la huelga nacional muestra dudas: "Yo nunca vi saturación en la sala de espera. Después del covid se han vuelto algo más exigentes e imagino que estarán mal pagados".

Carteles de la huelga nacional de médicos en O Ventorrillo / CARLOS PARDELLAS

El impacto de la movilización también se dejó notar en consultas en las que solo se realizaban pruebas o entregas de resultados. Eliseo Sánchez llevaba dos meses esperando por una revisión relacionada con una intervención de próstata. "No me atendió ningún médico, solo las enfermeras para hacerme pruebas. Lo que si me han dado una nueva cita para dentro de diez días", resume. Asegura que la situación de la sanidad es insostenible: "Recortes, más recortes… y los mismos problemas de siempre. Los médicos no tienen culpa si no hay personal".

Consuelo también entiende la situación de los sanitarios del centro. "Siempre me atendieron muy bien. Estoy muy contenta con ellos. Solo que hoy… bueno puede ser algo puntal", razona.

No todos se encontraron la puerta cerrada. Esther M. sí consiguió pasar consulta, aunque con "mucho retraso". "Una hora más tarde, pero me atendieron", cuenta. En la sala de espera de otras especialidades, dice, había menos gente de lo habitual. Conoce "un poco" los motivos de la protesta y comprende la reivindicación: "Si saturan a los médicos, nos afecta a nosotros. Yo estuve esperando una cita con el neurólogo tres años, con las pruebas ya hechas. Todo va muy lento y es un problema".