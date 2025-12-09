Los mariscadores a pie vuelven a la ría de O Burgo tras las obras de dragado
Faenarán once días en dos tramos hasta fin de año para poder facturar en la campaña de Navidad | Esperan que el estuario se encuentre en un «estado óptimo de rendimiento»
Los mariscadores y mariscadoras de a pie de la ría de O Burgo volverán hoy a trabajar después del dragado, que empezó a principios de 2022 y finalizó en abril de 2024. Lo harán tras cuatro años —tuvieron que cesar su actividad antes de las obras— y durante once días para intentar salvar la campaña de Navidad y también para comprobar cuál es el estado real del estuario y cómo irá evolucionando su productividad.
El colectivo, tal y como ha explicado su portavoz, Jennifer Álvarez Silva, trabajará este martes, el miércoles y el jueves, coincidiendo con la marea baja y volverá el 18 para faenar hasta el 26, aunque con descansos.
Álvarez indica que, hasta que den las 11.30 horas, el momento en el que está fijada la entrada a la ría, no sabrá cuántos compañeros y compañeras retomarán su actividad en O Burgo y es que este colectivo pasó y está pasando malos momentos económicos una vez finalizado el dragado, ya que no se aprobaron ayudas económicas al colectivo tras las obras aunque no podían ejercer su actividad, porque los bivalvos tenían que crecer y alcanzar un tamaño mínimo para su extracción y posterior venta.
Los mariscadores se quejaron en varias ocasiones, incluso el patrón mayor de la Cofradía, Javier Mariñas, fue la semana pasada a Bruselas para comparecer ante la Comisión de Peticiones, por la mala finalización de las obras y para alertar de que algunos de los trabajos habían dañado parte de los bancos productivos. Con todo, la portavoz de los mariscadores de a pie explica que, por los estudios biológicos que tienen del estuario, esperan que las zonas en las que podrán faenar estos días estén «en óptimas condiciones de rendimiento». Los mariscadores que faenan a flote ya bajaron a la ría en noviembre y se encontraron marisco de buen tamaño, aunque escaso.
