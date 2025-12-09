El musical 'Mamma mia!' regresa a A Coruña el próximo verano

El musical ‘Mamma mia!’ acercará a la ciudad el próximo verano las mejores canciones de ABBA, con su original escenografía, vestuario y coreografías. El Palacio de la Ópera acogerá del 16 al 26 de julio varias sesiones de la nueva producción de uno de los musicales más exitosos de la historia. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla a partir de este martes, 9 de diciembre, desde 42,90 euros.

Sobre el escenario, estarán Donna, Tania, Rossie, Sky, los tres posibles padres y los 27 integrantes de la historia en una nueva versión que ya lleva tres temporadas en el teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid, donde supera las 800.000 entradas vendidas.

Veinticinco años después de su estreno en Londres, el musical ‘Mamma mia!’ sigue siendo uno de los mayores fenómenos teatrales: ha sido traducido a más de 15 idiomas y aplaudido por más de 70 millones de espectadores en todo el mundo.

En España, se ha convertido en el musical con mayor recorrido desde su estreno en 2004, con una producción vista por dos millones de espectadores durante las más de 2.000 representaciones que se han llevado a cabo.