Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desfase presupuestario en 80 ayuntamientosDaños en la huelga de basurasAnálisis del Deportivo-CastellónLa huella del expresionismo
instagramlinkedin

El musical 'Mamma mia!' regresa a A Coruña el próximo verano

La nueva producción, que lleva tres temporadas en el teatro Rialto de Madrid, programa varias funciones en el Palacio de la Ópera en julio de 2026

Musical 'Mamma mia!'

Musical 'Mamma mia!' / EP

RAC

El musical ‘Mamma mia!’ acercará a la ciudad el próximo verano las mejores canciones de ABBA, con su original escenografía, vestuario y coreografías. El Palacio de la Ópera acogerá del 16 al 26 de julio varias sesiones de la nueva producción de uno de los musicales más exitosos de la historia. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla a partir de este martes, 9 de diciembre, desde 42,90 euros.

Sobre el escenario, estarán Donna, Tania, Rossie, Sky, los tres posibles padres y los 27 integrantes de la historia en una nueva versión que ya lleva tres temporadas en el teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid, donde supera las 800.000 entradas vendidas.

Veinticinco años después de su estreno en Londres, el musical ‘Mamma mia!’ sigue siendo uno de los mayores fenómenos teatrales: ha sido traducido a más de 15 idiomas y aplaudido por más de 70 millones de espectadores en todo el mundo.

En España, se ha convertido en el musical con mayor recorrido desde su estreno en 2004, con una producción vista por dos millones de espectadores durante las más de 2.000 representaciones que se han llevado a cabo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una conocida cadena de moda y complementos regresa al centro de A Coruña
  2. Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
  3. Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
  4. Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
  5. El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
  6. La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
  7. Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
  8. Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña

La Xunta autoriza el marisqueo a pie en la ría de O Burgo, que prevé retomar la actividad este miércoles

Un detenido y seis personas identificadas por furtivismo en la ría de O Burgo

Un detenido y seis personas identificadas por furtivismo en la ría de O Burgo

El musical 'Mamma mia!' regresa a A Coruña el próximo verano

El musical 'Mamma mia!' regresa a A Coruña el próximo verano

El primer día de la huelga de médicos deja decenas de citas aplazadas en A Coruña: "Hasta el año que viene no me atienden"

El primer día de la huelga de médicos deja decenas de citas aplazadas en A Coruña: "Hasta el año que viene no me atienden"

El temporal de viento multiplica las incidencias de los bomberos por toda A Coruña

El temporal de viento multiplica las incidencias de los bomberos por toda A Coruña

Repunte de los hospitalizados por gripe en A Coruña en el arranque de la huelga nacional de médicos

Repunte de los hospitalizados por gripe en A Coruña en el arranque de la huelga nacional de médicos

Ricardo Cao, sobre Medicina: "Es posible esperar unos días para que la USC pueda ratificar la propuesta acordada"

Ricardo Cao, sobre Medicina: "Es posible esperar unos días para que la USC pueda ratificar la propuesta acordada"

Trasladado a planta el herido en el incendio mortal de Sagrada Familia

Trasladado a planta el herido en el incendio mortal de Sagrada Familia
Tracking Pixel Contents