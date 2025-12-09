La Navidad del ‘Papalpador’

En una tienda de A Coruña han estrenado una curiosa figura navideña que mezcla la tradición de Galicia con la del resto del mundo. El usuario de X, César Galdo, la ha bautizado como el ‘Papalpaldor’, «una especie de híbrido entre Papá Noel y el Apalpador con el que toda la clientela se sienta identificada», señala en la red social. Habrá que ver si esta figura acaba ganando adeptos y siendo el rey de la Navidad.