Programación
Si no lo leo no lo creo
La Navidad del ‘Papalpador’
ANTÓN PERULEIRO
En una tienda de A Coruña han estrenado una curiosa figura navideña que mezcla la tradición de Galicia con la del resto del mundo. El usuario de X, César Galdo, la ha bautizado como el ‘Papalpaldor’, «una especie de híbrido entre Papá Noel y el Apalpador con el que toda la clientela se sienta identificada», señala en la red social. Habrá que ver si esta figura acaba ganando adeptos y siendo el rey de la Navidad.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»