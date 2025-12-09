El PP llevará a pleno una moción con mejoras en Xuxán

El PP llevará al pleno de este jueves una moción en la que incluye 11 propuestas para mejorar el barrio de Xuxán. Así, los populares instarán al Concello a estudiar las alegaciones presentadas por los vecinos del barrio a la modificación del PGOM, «que ponen de manifiesto los problemas y dificultades existentes en materia de movilidad». También piden que se facilite a la zona «los medios y la infraestructura necesaria en materia de transporte público, que conecte el barrio con el resto de la ciudad».

La moción también incluirá la dotación a Xuxán de «equipamientos sociales que contribuyan a su desarrollo comunitario».

El PP pedirá a la Xunta que «planifique la dotación de infraestructuras sanitarias e infantiles que den respuesta a las necesidades presentes y futuras del barrio y su entorno próximo».