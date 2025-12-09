El PP llevará a pleno una moción con mejoras en Xuxán
Propone actuaciones en materia de transporte público y equipamientos sociales y sanitarios
El PP llevará al pleno de este jueves una moción en la que incluye 11 propuestas para mejorar el barrio de Xuxán. Así, los populares instarán al Concello a estudiar las alegaciones presentadas por los vecinos del barrio a la modificación del PGOM, «que ponen de manifiesto los problemas y dificultades existentes en materia de movilidad». También piden que se facilite a la zona «los medios y la infraestructura necesaria en materia de transporte público, que conecte el barrio con el resto de la ciudad».
La moción también incluirá la dotación a Xuxán de «equipamientos sociales que contribuyan a su desarrollo comunitario».
El PP pedirá a la Xunta que «planifique la dotación de infraestructuras sanitarias e infantiles que den respuesta a las necesidades presentes y futuras del barrio y su entorno próximo».
