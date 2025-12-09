La programación de los centros cívicos en enero: 348 grupos y más de 5.300 plazas

El Concello de A Coruña lanza la nueva edición del Programa de Actividades Socioculturais para el mes de enero, una convocatoria que ofrece 348 grupos dirigidos a personas de todas las edades y que suma más de 5.300 plazas en toda la red de centros cívicos municipales. La programación apuesta por propuestas de carácter cultural, artístico, tecnológico, gastronómico y de bienestar, favoreciendo la convivencia intergeneracional y la participación activa de todos los vecinos y vecinas.

Entre las propuestas destacan disciplinas como el control postural, chi kung, latino SBK, ilustración en acuarela, hábitos de nutrición saludable o gestión de emociones. Para la infancia y la juventud, se mantienen espacios específicos como talleres sensoriales, espacio joven, conversación en inglés o diseño de personajes manga. En el caso de las personas mayores de 65 años, la oferta incluye actividades de estimulación cognitiva, prevención de caídas y aprendizaje en nuevas tecnologías.

Todas las actividades comenzarán el 26 de enero, una vez finalizado el proceso de inscripción. Los interesados en participar en este programa pueden hacer la preinscripción online los días 15, 16 y 17 de diciembre en la web municipal. Las personas sin acceso a Internet podrán recibir asistencia telefónica en el número 857 890 628. Las listas definitivas de admitidas y lista de espera se publicarán el 13 de enero.