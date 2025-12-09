Programación
El PSOE colabora con la Cocina Económica para recoger alimentos
A Coruña
El PSOE pone en marcha, desde este martes y hasta el 12 de diciembre, una recogida solidaria de alimentos destinada a la Cocina Económica, entidad que presta apoyo diario a cientos de personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad. La campaña se desarrolla en horario de 16.30 a 19.30 horas en la Casa do Pobo, ubicada en el número 4 de la calle Zalaeta.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»