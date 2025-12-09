El PSOE colabora con la Cocina Económica para recoger alimentos

El PSOE pone en marcha, desde este martes y hasta el 12 de diciembre, una recogida solidaria de alimentos destinada a la Cocina Económica, entidad que presta apoyo diario a cientos de personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad. La campaña se desarrolla en horario de 16.30 a 19.30 horas en la Casa do Pobo, ubicada en el número 4 de la calle Zalaeta.