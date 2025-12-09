Repunte de los hospitalizados por gripe en A Coruña en el arranque de la huelga nacional de médicos

Los hospitalizados por gripe repuntan en A Coruña tras el puente de diciembre, y coincidiendo con el inicio de las cuatro jornadas de huelga nacional de médicos, convocadas los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, contra el borrador del Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad.

A primera hora de este martes había 74 pacientes ingresados con esa infección en el Complexo Hospitalario Universitario coruñés (Chuac), tres de ellos en Cuidados Intensivos (UCI), según los datos aportados por la gerencia del área sanitaria coruñesa, en el que ha sido, hasta ahora, el día con más hospitalizados por esa causa desde que se dio por iniciada la temporada gripal.

"La semana que viene tenemos una huelga contra el Gobierno central, con motivo del Estatuto Marco, que va suponer la paralización, durante prácticamente cuatro días, de la actividad en muchos sitios, tanto en la Atención Primaria, como en la hospitalaria. Calculamos que se podrán interrumpir muchísimos procedimientos, diagnósticos y terapéuticos, incluyendo tanto las cirugías, como las consultas o las pruebas complementarias", avanzó, el pasado viernes, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en alusión a las cuatro jornadas de paro nacional de facultativos convocadas esta semana. Lo hizo en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera (Chuac), donde se reunió con los responsables de la campaña de vacunación frente a la gripe en el área sanitaria de A Coruña y Cee. Una campaña que, resaltó, "en Galicia va avanzando, progresando de manera adecuada".

Cobertura vacunal por grupos de edad

"Hasta la fecha de hoy, tenemos prácticamente a 750.000 gallegos y gallegas vacunados. La cobertura es muy buena en personas mayores de 80 años, por encima del 80%; en mayores de 70, está en el 67%; en población infantil está un poquito más baja, en un 50% (en esta área sanitaria, está ya en un 55%, aproximadamente); y, entre los profesionales sanitarios, está en un 60%", apuntó Gómez Caamaño, quien recordó que, "desde mediados de noviembre", está en en marcha "el Plan de inverno, una herramienta para evaluar, planificar y gestionar la asistencia sanitaria en esta época del año".

En este contexto, el titular de Sanidade hizo un "llamamiento masivo" a la vacunación frente a la gripe". "Es un acto de generosidad. No solo uno protege su salud, sino también la de todas las personas que están alrededor", subrayó el conselleiro, quien hizo hincapié sobre la "importancia" de la vacunación en un momento en el que "confluyen varias circunstancias".

Impacto de los paros en la actividad asistencial

