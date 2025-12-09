Sés repite en el Colón y ofrecerá un segundo concierto el 11 de enero

La cantautora coruñesa María Xosé Silvar, Sés, abre nueva fecha en el Colón, el 11 de enero, para presentar su nuevo trabajo, el libro-disco Nadando na incerteza. El concierto será el domingo, a las 19.00 horas. Ofrecerá esta actuación después de que casi se vendiesen todas las entradas para el primer concierto, programado para el 10 de enero, a las 20.30 horas.

Las entradas para este nuevo concierto en A Coruña están ya disponibles a través de la plataforma Ataquilla.com desde hoy a las 12.00 horas. El precio de los billetes oscila entre los 18,60 euros y 25,92 euros.