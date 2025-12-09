Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desfase presupuestario en 80 ayuntamientosDaños en la huelga de basurasAnálisis del Deportivo-CastellónLa huella del expresionismo
instagramlinkedin

Sés repite en el Colón y ofrecerá un segundo concierto el 11 de enero

Presenta su nuevo trabajo, 'Nadando na incerteza' | Las entradas para el 10 de enero están casi agotadas

María Xosé Silvar, 'Sés'

María Xosé Silvar, 'Sés' / Cedida

La cantautora coruñesa María Xosé Silvar, Sés, abre nueva fecha en el Colón, el 11 de enero, para presentar su nuevo trabajo, el libro-disco Nadando na incerteza. El concierto será el domingo, a las 19.00 horas. Ofrecerá esta actuación después de que casi se vendiesen todas las entradas para el primer concierto, programado para el 10 de enero, a las 20.30 horas.

Las entradas para este nuevo concierto en A Coruña están ya disponibles a través de la plataforma Ataquilla.com desde hoy a las 12.00 horas. El precio de los billetes oscila entre los 18,60 euros y 25,92 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una conocida cadena de moda y complementos regresa al centro de A Coruña
  2. Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
  3. Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
  4. Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
  5. El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
  6. La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
  7. Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
  8. Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña

Trasladado a planta el herido en el incendio mortal de Sagrada Familia

Trasladado a planta el herido en el incendio mortal de Sagrada Familia

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 9 de diciembre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 9 de diciembre

Quince años de humedad y cinco concursos desiertos en un edificio de A Coruña: «La gente está desesperada»

Quince años de humedad y cinco concursos desiertos en un edificio de A Coruña: «La gente está desesperada»

Sés repite en el Colón y ofrecerá un segundo concierto el 11 de enero

Un tercio de las ofertas de alquiler en A Coruña esquivan los topes de precios con contratos temporales

Un tercio de las ofertas de alquiler en A Coruña esquivan los topes de precios con contratos temporales

Temporal en A Coruña: el viento tira ramas, vallas, contenedores, ventanas y hasta un semáforo

Temporal en A Coruña: el viento tira ramas, vallas, contenedores, ventanas y hasta un semáforo

Suspendida hasta nuevo aviso la vuelta de los mariscadores a pie a la ría de O Burgo

La programación de los centros cívicos en enero: 348 grupos y más de 5.300 plazas

La programación de los centros cívicos en enero: 348 grupos y más de 5.300 plazas
Tracking Pixel Contents