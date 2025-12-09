Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendida hasta nuevo aviso la vuelta de los mariscadores a pie a la ría de O Burgo

El colectivo esperaba iniciar esta mañana la campaña navideña con once días de trabajo | La Consellería do Mar carece del informe sobre toxinas y por eso niega el acceso al estuario a los trabajadores

La ría de O Burgo, en una imagen de archivo. | Germán Barreiros/Roller Agencia

Gemma Malvido

El colectivo de mariscadores a pie esperaba esta mañana iniciar la campaña navideña en la ría de O Burgo después de cuatro años de parón, sin embargo, la Xunta ha paralizado, de momento, el acceso al estuario, al no haber recibido la Consellería do Mar el informe que acredita que la extracción del marisco es segura, es decir, que el nivel de toxinas no es superior al que marca la normativa, tal y como ha informado la portavoz de la agrupación, Jennifer Álvarez SIlva.

Los mariscadores y mariscadoras esperaban bajar a la ría a partir de las 11.30 horas para esta jornada inaugural de la campaña navideña, sin embargo, la entrada a la ría se ha retrasado hasta nuevo aviso, es decir, hasta que la Xunta tenga el informe biológico del estuario y siempre y cuando este contenga unos resultados compatibles con la actividad extractiva.

*EN AMPLIACIÓN

