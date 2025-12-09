Un tercio de las ofertas de alquiler en A Coruña son de temporada, la tasa más alta de Galicia

Casi un tercio de los anuncios de alquiler en la plataforma Idealista en A Coruña son para arrendamientos de temporada, esto es, para inquilinos que solo los ocuparán durante un periodo específico y no vivirán allí indefinidamente. La modalidad existe en todas las ciudades gallegas, pero en un porcentaje menor: solo Santiago se acerca a la tasa coruñesa, sin alcanzarla, y ninguna otra de las urbes de la comunidad llega al 20%. La explicación, probablemente, pasa por la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, que limita los precios que los propietarios de pisos pueden pedir por un alquiler convencional. Esto, según explicaron varias inmobiliarias a este diario, causó un trasvase a esta modalidad, y el Colexio de Arquitectos reclama medidas para ponerle coto.

La exclusión se debe a que la zona tensionada establece medidas restrictivas del precio del alquiler de vivienda, y un arrendamiento de temporada no se considera como tal. Siguiendo la Ley de Arrendamientos Urbanos, se considera arrendamiento de vivienda el que se realiza sobre un inmueble habitable y «cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario».

Los arrendamientos de fincas urbanas «celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra», se excluyen explícitamente de la definición anterior, y se asimilan a los alquileres de inmuebles para establecer una oficina o una escuela. Los contratos de temporada, según explican fuentes del sector inmobiliario, no se emplean solo para veranos, sino que también se firman en casos como el de una persona que viene a la ciudad para trabajar en un proyecto temporal.

Como ya publicó este diario, la presidenta de la delegación coruñesa del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), Ruth Varela, citó este problema entre los «fallos de la ley». La arquitecta reclama incluir en la regulación los arrendamientos de temporada y de habitación, que ahora no están en las limitaciones, para evitar el «trasvase». Aunque el cambio corresponde al Gobierno central, reclama a las comunidades autónomas que lo exijan.

La declaración de mercado residencial tensionado se produjo en julio, y consiguió, de acuerdo con los datos de la Xunta, congelar precios. Aunque los alquileres que se firman en la ciudad son los más caros de Galicia, con un coste mensual promedio de algo menos de 732 euros, la media apenas ha subido un 0,03% desde el mes en el que se ratificó la declaración, mientras que subió en el resto de las ciudades de Galicia.

Pero el anverso, según fuentes expertas en el sector inmobiliario, es que la limitación de precios ha limitado la oferta de arrendamiento convencional. Según declaró el mes pasado la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, «las ofertas de alquiler han bajado, los propietarios son cada vez más reticentes a sacar vivienda al mercado». Lo mismo señalaron a este diario fuentes de la inmobiliaria Será por Casas dos meses después de la declaración de A Coruña como zona de mercado tensionado, «los clientes que tengo con alquiler tradicional continúan y están todos tranquilos», pero los clientes nuevos piden contratos de temporada «con los que pueden marcar el precio». En la inmobiliaria señalan que lo aceptan «siempre que sea de verdad» y no una ficción para esquivar la ley.

En Rúa Inmobiliaria también vieron casos de clientes que, al ver el nivel de precios por el que podían sacar sus pisos al mercado «dijeron, no lo alquilo», mientras que en Ático Inmobiliaria señalaron que «la mayoría está marchándose al alquiler temporal». Trabajadores del sector, como Mirko Sanhueza, de Urbeko Inmobiliaria, explican también que otros propietarios están tratando de subir el alquiler cobrando aparte conceptos que antes subsumían en este, como el garaje.

Sin oferta bajo los 600 euros

En el portal Idealista aparecían este domingo 365 ofertas de arrendamiento de vivienda para A Coruña, y 114 eran de temporada, es decir, un poco más del 31%. En el resto de ciudades gallegas, que no tienen la consideración de mercado tensionado, la proporción es menor, y solo se aproxima al nivel coruñés Santiago: quizás por la importancia que tiene el turismo y la universidad en esta ciudad, el porcentaje de anuncios de temporada es del 28,3%. En Vigo la tasa queda en el 19,1% y en Pontevedra baja al 14,6%, mientras que en Ferrol apenas el 13,7% de los anuncios de alquiler son para temporada. La proporción desciende al 10% en Lugo y al 5,5% en la ciudad de Ourense.

Y el alquiler de temporada en A Coruña no es barato. La única oferta por debajo de 600 es la de un estudio de 35 metros cuadrados, en Vioño y en un segundo sin ascensor, por el que el propietario pide 480 euros, y 50 adicionales por una plaza de garaje. El 82,5% de los anuncios piden 800 euros o más, y, en el 56% de los casos, el anuncio ofrece pisos por 1.000 euros o más. Una vivienda «para la temporada escolar» de 115 metros en Monte Alto alcanza los 2.400 euros al mes, incluyendo garaje.