El tiempo en A Coruña: la Aemet avisa de alerta naranja por viento y oleaje

El tiempo en A Coruña volverá a mostrar este martes su cara menos amable. El invierno meteorológico ya ha comenzado y, aunque faltan un par de semanas para el relevo estacional en el plano astronómico, la situación atmosférica camina con claridad hacia un panorama invernal. Hoy, en esta cuenta atrás para el estreno oficial del invierno el próximo 21 de diciembre, encontramos señales inequívocas de que el otoño va quedando atrás para apurar los pasos hacia la estación más fría del año; aunque de momento este lunes no bajarán las temperaturas --que han remontado durante el puente de la Constitución y la Inmaculada-- sí veremos un notable incremento de la inestabilidad atmosférica, tras un lunes con las playas y parques ya cerrados por la alerta meteorológica.

Y este empeoramiento del tiempo se traduce en otra alerta naranja en el litoral coruñés por rachas de viento que pueden rozar los 90 kilómetros por hora y olas de hasta 7 metros. Toda la costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra está este martes 9 de diciembre en aviso naranja por un temporal que azotará la franja atlántica gallega, y con menos virulencia también el litoral de la provincia de Lugo.

Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como Meteogalicia han activado alertas en el litoral y en tierra para prevenir a la ciudadanía acerca del impacto de estas fuertes rachas de viento que ya se han hecho notar durante la madrugada y que continuarán en las próximas horas.

En A Coruña hoy se esperan lluvias durante la primera mitad del día. Por la tarde baja la probabilidad de precipitaciones, y de nuevo por la noche volverán los chubascos. De momento los termómetros no bajan y a lo largo de este martes las temperaturas se matendrán en valores suaves, con 12 grados de mínima y hasta 18 de máxima.

Los termómetros no remontan

Será mañana miércoles, día 10, cuando los coruñeses notarán un descenso térmico más acusado, con 9 grados de mínima y 15 de máxima. La Aemet y Meteogalicia prevén una jornada con algunos chubascos por la mañana y sin lluvias durante la tarde. Los termómetros marcarán mínimas que se moverán alrededor de los 9 ó 10 grados, con máxima de 15 grados.

El jueves día 11 desciende la probabilidad de lluvias durante el día pero la jornada acabará con paraguas. Y los termómetros no remontarán por ahora. Las previsiones apuntan a que las temperaturas mínimas no subirán de los 8 grados mientras que las máximas no rebasarán los 14 ó 15 grados.

¿Cómo vendrá el fin de semana?

El viernes, día 12, marcará un punto de inflexión en la previsión del tiempo para esta segunda semana de diciembre. Tras el paso de un frente lluvioso que dejará de nuevo inestabilidad atmosférica en las primeras horas del día, la situación dará un giro en la segunda mitad del día hacia un panorama de tiempo más seco y con un cierto ascenso de las temperaturas máximas de cara al fin de semana, según los pronósticos de la Aemet y Meteogalicia. Más información.