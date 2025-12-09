Trasladado a planta el herido en el incendio mortal de Sagrada Familia
Evoluciona favorablemente tras más de una semana en la UCI
El hombre que resultó herido en el incendio con una víctima mortal ocurrido en un edificio de la calle San Isidoro, en el barrio de la Sagrada Familia de A Coruña, ha sido trasladado a planta en el Hospital de A Coruña y evoluciona favorablemente, según el último parte médico facilitado por el complejo hospitalario coruñés.
El incendio se desató el jueves 27 de noviembre en torno a las 17.45 de la tarde, presuntamente en el cuadro eléctrico del edificio, aunque la Policía Nacional investiga las causas. En el incendio falleció un hombre y varias familias tuvieron que ser desalojadas.
Los dos detenidos al día siguiente en relación con los hechos, un vecino del edificio afectado y un electricista al que llamó al detectar que no tenía luz en casa y que accedió al cuadro eléctrico de la comunidad, quedaron en libertad a las pocas horas de su detención y están investigados por delitos de incendio, homicidio imprudente y lesiones.
El herido, que llevaba más de una semana en la UCI, ha sido trasladado a planta.
