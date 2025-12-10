Aena saca a concurso por ocho millones el aumento de la franja de seguridad del aeropuerto de A Coruña
Aena acaba de sacar a concurso, por casi ocho millones contando el IVA, las obras de ampliación de la franja de seguridad del aeropuerto de Alvedro, para cumplir los requerimientos de Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Según la documentación del concurso, hay que realizar trabajos de nivelación en unos 18.000 metros cuadrados del oeste del aeródromo, y en algunos del Este.
En ambos casos, se actuará sobre fincas que habían sido expropiadas antes, y la empresa que se lleve el contrato deberá concluir los trabajos en veinte meses. Siempre según la documentación del concurso, durante la certificación del aeropuerto se detectó un incumplimiento en cuanto a la altura de la franja de la pista, por lo que se procede a adaptar a esta de un ancho de 280 metros, o 140 metros a cada lado. El jefe de obra deberá ser ingeniero aeronáutico o ingeniero técnico aeronáutico.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»
- ¿Por qué A Coruña es la única ciudad gallega en la que se ha congelado al alquiler?