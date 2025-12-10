Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aena saca a concurso por ocho millones el aumento de la franja de seguridad del aeropuerto de A Coruña

Avión en el aeropuerto de Alvedro.

Avión en el aeropuerto de Alvedro. / Iago Lopez

RAC

A Coruña

Aena acaba de sacar a concurso, por casi ocho millones contando el IVA, las obras de ampliación de la franja de seguridad del aeropuerto de Alvedro, para cumplir los requerimientos de Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Según la documentación del concurso, hay que realizar trabajos de nivelación en unos 18.000 metros cuadrados del oeste del aeródromo, y en algunos del Este.

En ambos casos, se actuará sobre fincas que habían sido expropiadas antes, y la empresa que se lleve el contrato deberá concluir los trabajos en veinte meses. Siempre según la documentación del concurso, durante la certificación del aeropuerto se detectó un incumplimiento en cuanto a la altura de la franja de la pista, por lo que se procede a adaptar a esta de un ancho de 280 metros, o 140 metros a cada lado. El jefe de obra deberá ser ingeniero aeronáutico o ingeniero técnico aeronáutico.

