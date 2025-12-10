Arranca la obra que reordenará el tráfico de Monte das Moas
El trecho que da acceso a A Pasaxe pasará a ser de sentido único
El Concello inició este miércoles los trabajos de reordenación del tráfico entre la calle Monte das Moas y A Pasaxe. El ramal de acceso a la segunda vía es actualmente de doble sentido, pero, como según el Gobierno local, se usa «muy principalmente en sentido de bajada», pasará a tener solo una dirección, hacia A Pasaxe. La obra permanecerá aumentar la oferta de aparcamiento, con 25 nuevas plazas en línea.
El Ayuntamiento también ha empezado, en paralelo, los trabajos para reurbanizar la plaza de José María Hernansáez, que pasará a tener recorridos peatonales accesibles, áreas verdes y zonas de esparcimiento. La asociación de vecinos Castrillón-Urbanización Soto IAR expresó su «satisfacción» por el arranque de estas últimas obras, y ve «muy positiva» la reforma, que incluirá la creación de un pequeño auditorio y resuelve problemas como la accesibilidad de bomberos y ambulancias. Estos días, señalan los vecinos, se harán trabajos como limpieza y vallado.
