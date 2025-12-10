Cao da margen de «unos días» a la USC para que dé una «respuesta clara» sobre Medicina

Después de anunciar su intención de reactivar el calendario para solicitar un grado de Medicina propio, el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, reconoció que todavía tiene esperanzas en sellar el acuerdo por la descentralización de esta titulación al que llegaron las tres universidades y la Xunta. «Es posible esperar unos días para que la Universidade de Santiago (USC) pueda ratificar la propuesta acordada», manifestó en su intervención en el Claustro celebrado este martes.

Sin embargo, Cao pide «una respuesta clara sobre lo acordado, un ‘sí’ o un ‘no’ a este acuerdo, porque en este momento no hay caminos intermedios que explorar. Las condiciones de la descentralización están escritas y son las que son». Cierra así la puerta a cambios, pues la Facultad de Medicina pidió una revisión del acuerdo al considerar que «no es acertado». Después fue la USC la que aplazó la votación del pacto, al que ya ha dado su visto bueno la UDC.

El rector coruñés insistió ayer en que el acuerdo entre las tres universidades y las consellerías de Educación y Sanidade al que se llegó el pasado noviembre «es muy beneficioso para Galicia y satisfactorio para cada una de las universidades, sabiendo que todas tuvimos que hacer concesiones». Recordó que este pacto incluye un calendario exigente que impone la realización de acciones durante los meses de enero y febrero de 2026, por lo que esa respuesta por parte de la USC «debe llegar en los próximos días» para poder avanzar.

De no darse una respuesta positiva por parte de la USC, la UDC mantendrá la hoja de ruta inicial, con la propuesta de una «titulación atractiva, complementaria y que aporte calidad e innovación al sistema universitario gallego».

La Universidade de Vigo (UVigo) dio por roto el acuerdo ante el bloqueo de Santiago y optó por iniciar su propia carrera para impartir Medicina en el curso 2027-2028. «No nos dejan otra salida», dijo el rector, Manuel Reigosa. Ese también es el horizonte que se fija la UDC, que cuenta ya con una comisión redactora para elaborar la documentación y pedir la titulación. El plan, si no se aprueba la descentralización, es tener la memoria hecha en primavera para enviar a la Xunta en junio.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ya avisó de que la única «opción» para Medicina es o «una facultad grande descentralizada potente o tres pequeñas». Manifestó su deseo de que la USC, con el foco en la Facultad de Medicina, solucione sus desavenencias «internas» y alcance «un acuerdo entre ellos mismos».

Otros asuntos

El vicerrector de Economía e Planificación Estratéxica, Ángel Fernández Castro, indicó en el Claustro que «la sostenibilidad financiera de la institución requiere una mejora de la financiación, especialmente de los fondos estructurales, de modo que la solución no debe basarse en aportaciones extraordinarias de ingresos, una fórmula que no debería cronificarse». Avanzó que en 2026 se prevé un incremento del 3% de los ingresos ordinarios, procedentes del plan de financiación y de las matrículas.

Además, la UDC nombró Honoris Causa a la científica Marisol Soengas y al investigador Emery N. Brown.