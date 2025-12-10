Programación
La Comisión pola Memoria recibe el premio Marcelino Liste
A Coruña
La candidatura de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña es la ganadora del Premio Marcelino Liste, Justicia y Libertad. El jurado aprecia en la CRMH una voluntad de proclamar los ideales de justicia y libertad mediante la necesidad de dar a conocer a la opinión pública las complicidades y confabulaciones del franquismo y profundizar en los conceptos de la democracia.
