Cristina Sola presenta la adaptación para «todos los públicos» de 'La familia de las curanderas': «Entender es maravilloso»

Desde principios de 2022, el Laboratorio de Lenguaje Accesible hace adaptaciones de libros para que puedan ser leídos y comprendidos por «todos los públicos» y, cuando la coordinadora del proyecto, adaptadora y editora Cristina Sola dice «todos los públicos», se refiere a la mayoría de las personas en cuyas manos pueda caer una de sus obras, sean lectores expertos o personas que, porque abandonaron muy pronto la escuela, porque no tienen un conocimiento profundo del idioma o porque tienen algún tipo de impedimento cognitivo o diversidad funcional, no conseguirían saber de qué va el libro aunque consiguiesen leerlo de principio a fin.

Este jueves, en la biblioteca del Ágora, a partir de las 19.30 horas, presentan la que ha sido su última producción, la adaptación de 'La familia de las curanderas', de Marisa Castro, en una versión de lectura fácil editada por Hércules.

«Nosotros somos un colectivo, yo soy profesional de la lengua y trabajo con un grupo de lectores y juntos vamos trabajando para crear un registro comprensible y sencillo. Yo no puedo decidir qué entiende o no entiende un lector, por eso ellos ofrecen una información mucho más rica y valiosa de las barreras que presenta un texto en concreto», relata Sola. En el caso de La familia de las curanderas, el reto estaba en el contexto, en la historia de España, cuyos entresijos los lectores desconocían. «Añadimos pequeñas introducciones para que pudiesen seguir el argumento con una información previa que les permitiese situar los acontecimientos y comprenderlo todo mucho mejor», comenta Sola, que defiende que todos, independientemente de nuestros conocimientos, tendremos problemas para entender o seguir cierto tipo de obras porque son complicadas por sí mismas o porque están dedicadas a un público especializado.

Asegura que «no todo es adaptable» pero sí «casi todo de lo que leemos de forma cotidiana» y hace una diferenciación clara entre una novela de misterio, por ejemplo, y un texto de física cuántica. «Hay cosas que ni yo misma voy a entender para poder adaptarlas», reconoce Sola, que califica como «infinito» el placer de sus compañeros de laboratorio al conseguir que una obra que pensaban inabordable sea no solo accesible para ellos sino para cualquier persona que se lance a leerla y que haya sido su trabajo previo el que lo haya hecho posible.

A la hora de hacer realidad estos proyectos, la adaptadora incide en que no hay una varita mágica ni un método que funcione para todas las obras, en algunas ocasiones basta con añadir notas de contexto, en otras, con eliminar partes que no son esenciales para que el argumento se entienda de forma más clara, hay obras que requieren simplificar el lenguaje... pero sí que hay una máxima que se marcan siempre que se acercan a una obra y es no caer en la infantilización de los lectores y lectoras, porque si las obras son para adultos, las explicaciones también deben serlo.

Con tantos años de trabajo a sus espaldas Sola se permite ya romper ciertos estereotipos sobre autores y obras: «Con una intervención mínima podemos conseguir que Chéjov sea mucho más legible para personas que de otra manera no lo leerían, porque tiene una escritura muy fácil, muy transparente y muy humana y eso juega a favor de la adaptación», explica y, a pesar de que el trabajo es arduo, Sola sabe que es necesario porque, para ella, «el hecho de entender es maravilloso».