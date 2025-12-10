«Intento no dar opiniones, no tengo derecho a juzgar a nadie»

El farmacéutico e historiador coruñés Francisco Martín Ossorio explora, en el libro A Coruña 1936. El año que nació el silencio, los antecedentes a la sublevación militar en la ciudad. Lo presenta hoy (19.00 horas) en la librería El Cocodrilo Amarillo. Tras especializarse en violencia política en su Máster en Historia y estudiar lo publicado sobre el levantamiento y la posterior represión, Martín Ossorio cayó en la cuenta de que poco se había escrito sobre todo lo anterior: «Pensé: ¿y por qué no lo hago yo».

Sobre el levantamiento militar en A Coruña hay poco preámbulo escrito.

No había nada, o casi nada. Pensé que podía intentar escribir sobre todo ese año. Lo hice en mi Trabajo de fin de Máster. En aquel año hubo dos Consejos de Guerra, al alcalde y al capitán general. Al gobernador civil, Francisco Pérez Carballo, lo fusilaron, pero no se celebró un consejo de guerra. Y a su mujer, Juana Capdevielle, la engañaron: la Guardia Civil le dijo que podía salir del escondite en donde estaba, que la llevaban a ver a su marido. Estaba embarazada de cinco meses, salió y apareció muerta en la cuneta.

Es un debate sensible a día de hoy en la sociedad. ¿Se puede ser equidistante al escribir sobre ello?

Este es otro problema que yo quiero recalcar, que es que este es un libro de historia. La neutralidad no es posible, pero intento distanciarme y poner hechos. Cuando me encuentro con dos contradicciones, yo las pongo, para que el lector piense lo que quiera. Yo creo en la libertad del lector, en su pensamiento. Yo sería feliz si una persona de izquierda me dice, «está bien el libro, pero pones no sé qué de derecha», y si una persona de derecha me dijera, «está bien el libro, pero es un poco rojo». Intento no dar opiniones, porque creo que yo no tengo derecho a juzgar a nadie.

¿Es posible que no se cuele opinión o valoración del historiador?

Es difícil. Sí doy una opinión cuando es un caso muy evidente. Uno de los temas que se trata es sobre el presidente del Gobierno de la República, Santiago Casares Quiroga, cuando llegan órdenes desde Madrid, en el momento del levantamiento, de no dar armas a los obreros. ¿Quién había dado esas órdenes? Yo empecé a investigar. Hay quien le echa la culpa a Manuel Azaña, y quien le echa la culpa a Casares Quiroga. Y yo he puesto todas las opiniones. El problema es que Casares Quiroga no escribió nunca una autobiografía, y Azaña sí. También te encuentras con autobiografías que son contradictorias. Aquí cada uno miente como quiere. También está el tema de que hay dos consejos de guerra. Las personas que están siendo juzgadas igual están mintiendo, porque quieren salvar su vida, por eso el lector tiene que ver qué le parece a él.

¿Cómo era esa A Coruña de preguerra?

Tenía 70.000 habitantes. Era convulsa, porque nos encontramos con que, en el año 34, hubo un levantamiento nacional, la Revolución de Asturias, y la declaración de independencia de Cataluña, donde el gobierno de centro derecha destituye a los alcaldes que no consideraba de derechas. Entre ellos, el alcalde de A Coruña, Alfredo Suárez Ferrín, al que no vuelven a meter en el gobierno hasta las elecciones del 36. Desde el momento en el que apartas a una parte de la sociedad, el ambiente es malo. Luego empeoró, porque a Francisco Pérez Carballo, el gobernador civil, lo mandan desde Madrid para destituir a ese alcalde, y él lo sabía.

¿Qué antecedentes le parecen significativos?

Yo veía libros sobre la represión posterior, y en cuatro líneas, a veces, decían que hubo un consejo de guerra y un fusilamiento. Yo me preguntaba, ¿qué pasó en el consejo de guerra? Entiendo que ha habido un abogado defensor, un fiscal, unas declaraciones del propio reo, y a mí nadie me las cuenta. Descubrí que estaba todo en el Archivo Militar del Noroeste, en Ferrol, y encontré un artículo de un catedrático Historia Contemporánea de Galicia, Grandío Seoane, que hablaba de un golpe que había habido en abril. En mi vida había oído eso. Me encontré con que habían salido tropas a la calle, y que al Gobernador Civil, que llevaba diez días aquí, lo habían amenazado de muerte. Lo único que se sabe es que bombardearon el Gobierno Civil, pero la mayoría de la gente no sabe que estaba e el teatro Rosalía de Castro, y que lo bombardearon desde el Parrote. Pensé que faltaban muchas cosas por contar, y me propuse hacer un relato de todo ese año y pararme en lo que no se cuenta. Escribí el libro que a mí me hubiera apetecido leer.

¿A qué hace referencia ese ‘silencio’ que se instaló en A Coruña y que subtitula el libro?

Es eso que nadie sabe. Tú empiezas a rascar y ves que la gente no tiene ni idea de lo que pasó. Se sabe que fusilaban al lado de la Torre de Hércules y que se bombardeó el Gobierno Civil. Punto, nada más. Yo llegué a reunirme con el nieto de Alfredo Suárez Ferrín, y él mismo decía que, una vez muerto Franco, y años después, comenzó a enterarse de lo que había pasado. En su casa no se hablaba de ese tema, tenían miedo.