Decepción entre los mariscadores a pie en el regreso a la ría de O Burgo: "La campaña va a ser complicada, pero por lo menos llevas algo de dinero a casa"

Los mariscadores a pie de la ría de O Burgo volvieron a faenar este miércoles tras casi cuatro años de espera, pero la jornada, lejos de suponer un alivio, se vivió entre la decepción y el malestar por la escasez de marisco y el estado de los bancos tras el dragado. Solo once de los alrededor de cuarenta profesionales acudieron hoy a trabajar, un indicio del escepticismo que pesa sobre el sector.

«Hoy [por ayer] es el primer día que nos dejaron venir a mariscar. Faltaba por hacer un análisis que al final dieron por bueno el martes», explicó Jennifer Álvarez, que recientemente ha sido elegida como portavoz de las mariscadoras. Podrán faenar diez días más en esta tanda, pero esperan pedir más jornadas en enero. «Llevábamos mucho tiempo esperando y ayer hubo mucha decepción y enfado. Con la situación en la que estamos, si pudiéramos salir todos los días, saldríamos».

A las dificultades se suman las cuotas reducidas: ahora solo pueden extraer 5 kilos de cada tipo de almeja (babosa, japónica y fina) y 8 kilos de berberecho, frente a los 7 y 10 kilos previos. «Todo afecta al malestar. No nos metieron todas las especies, falta almeja fina», añade Álvarez, que también señala deficiencias persistentes tras la obra: «Hay un arenal que quitaron centímetros de más, hay agujeros…».

"Tenía que sacar seis o siete kilos, y aquí habrá uno"

Varias mariscadoras coincidieron en que la marea no estuvo a la altura de las expectativas. «Tenía que sacar seis o siete kilos y aquí habrá un kilo, y aún hay que cribarlo», lamentó una. Otra fue tajante: «Esto no es una marea digna para los días que nos deja trabajar la Xunta». Pese a la decepción inicial, consiguieron "unos 40 kilos de almejas y berberechos de buena calidad", dijo la portavoz tras el cribado.

Consultada por este medio, la Consellería do Mar señala que aún es «pronto para valorar». Recuerda que ha denunciado «en reiteradas ocasiones, junto al sector, las múltiples deficiencias de la obra de dragado realizada por el Estado», citando el informe técnico de la cofradía que concluye que 24 de los 27 bancos marisqueros quedaron en peor estado tras la intervención. Insiste en que esos defectos deben ser corregidos por la Administración responsable. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, visitó en abril la ría y dijo que estaba «recuperada» y «al servicio de la ciudadanía».

El mariscador José Luis Santamaría, conocido entre sus compañeras por llenar siempre su capacho, tampoco tuvo un buen día. «Esta mierda fue lo que cogí», dijo tras recorrer la zona «de punta a punta». Asegura que el problema viene de atrás: «Cuando fue la siembra ya se hizo mal. Lo dijimos y pasaron de todo. La campaña va a ser complicada, pero por lo menos llevas algo de dinero a casa».

Otra mariscadora, Cruz Paz Romero, dijo estar «muy descontenta». «Llevamos cinco años sin trabajar. Un año y siete meses sin cobrar después del dragado», denunció. Este miércoles apenas logró conseguir muy poco. «No sé qué hicieron con el dragado: cambió todo de sitio. Sale mucho mediano, pero tamaño comercial muy poco. El berberecho, la mitad me va a quedar en el cribo». Asegura que muchos bancos quedaron inutilizados: «Teníamos más de 20 y están estropeados casi todos. Quitaron el fango, pero marisco no va a haber más. Se sementó muy poco». Sobre sus expectativas: «Si hago 50 euros por día me doy por satisfecha. No hay marisco, aunque lo paguen bien». Y lanza un mensaje a las instituciones: «Que se preocupen un poco de nosotros. Hay gente con depresión, de baja, gente que lo está pasando muy mal».

«Se pasan la pelota y nadie se hace responsable»

Dos mariscadoras que este miércoles no trabajaron pero estaban por la zona, hablaron de forma anónima mostrando la dura situación que están atravesando: «El Gobierno y la Xunta nos han dejado tirados». Estas mujeres denuncian que, pese a las promesas realizadas durante el dragado, la situación actual dista mucho de la anunciada. «Iban a dejar la ría muy bien y no es cierto. Nos han fastidiado zonas de trabajo», aseguran. Afirman llevar año y medio sin recibir ingresos ni del Gobierno ni de la Xunta, mientras las administraciones «se pasan la pelota y nadie se hace responsable».

Las mariscadoras muestran su malestar porque además, en este tiempo, han tenido que seguir pagando el seguro y la cuota de autónomos: «Lo único para lo que les interesamos es para pagar, se están llenando los bolsillos a nuestra costa. Puedes no tener para comer, pero tienes que tener para eso». Denuncian que gran parte de los trabajadores lo han dejado: «Hay gente que se ha jubilado, pero otra mucha que ha tenido que buscarse otro trabajo. Éramos 80, y ahora la mitad».