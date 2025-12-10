La estatua de los Hermanos de la Lejía, más cerca: se ubicará próxima a la cárcel

Los Hermanos de la Lejía están más cerca que nunca de tener, al fin, su homenaje en A Coruña. Al menos, sobre plano: el Concello ha designado una ubicación que cuenta con la conformidad de la donante de la escultura, Selva García Pomes, que ella, hija de José «Pepín», uno de los hermanos socialistas represaliados al principio de la Guerra Civil —el único que logró escapar del fusilamiento en el Campo da Rata— encargó al escultor Ramón Conde y pagó íntegramente. Un homenaje que comenzó a idear en 2018, tras la que fue su primera visita a la ciudad de su padre, ya con 78 años y tras haber vivido toda la vida en Buenos Aires, donde él se exilió junto a su familia— y que debía estar colocada en 2020.

La pieza, en la sede del taller Capa de Madrid. / .

El Concello espera inaugurar el monumento en el parque Carlos Casares, frente a la antigua prisión provincial y cerca de la Torre y del Campo da Rata, lugar donde fusilaron a Bebel, Jaurés y France, los hermanos de su padre, José, que evitó el destino fatal, pero no el trauma que Selva García heredó, y que espera resarcir, en parte, con la colocación de la escultura. Un monumento de 14 metros —12 de las figuras más dos de base— que representa, en la personificación de cuatro hombres de bronce, uno sobre los hombros del siguiente, y que sujetan una bola del mundo, «a todas las personas que dieron la vida por la libertad» y por los ideales que defendieron su padre y tíos.

La ubicación, aunque no es la prometida inicialmente —iba a situarse en la rotonda del Paseo Marítimo que lleva al club del Mar de San Amaro— convence a la donante de la obra escultórica, que temió, durante los cinco años que se dilató el proceso, no ver nunca colocado el monumento debido a su avanzada edad: cuando visitó A Coruña por primera vez, lo hizo a los 78, en un viaje mil veces aplazado «por miedo».

Ahora, con 85, espera ver culminado un proceso que le ha generado varios sinsabores, disipada su inquietud de que el monumento acabase relegado a una localización «poco visible» o «escondida». El Ayuntamiento alegó en su día que el lugar inicial no cumplía las exigencias técnicas, y que la demora respondía a la necesidad de encontrar un lugar «más adecuado», para lo que hacían falta una serie de informes técnicos.

Para colocar la escultura todavía resta, señalan fuentes municipales, el correspondiente informe favorable de Patrimonio de la Xunta, un visto bueno con el que el Concello cuenta. Tras culminar este último paso, adelantan, el monumento se colocará a la mayor brevedad. Mientras tanto, la obra permanece custodiada en la Fundición Capa, en Madrid, donde terminó de ensamblarse y donde permanece desde hace cinco años. Recientemente, LA OPINIÓN hizo públicas las primeras imágenes de la pieza, que no habían trascendido hasta el momento más allá de una recreación virtual.

El BNG se ha mostrado muy crítico con el proceder del Gobierno local a lo largo de todo este proceso, a quien acusan de «incumplir» el compromiso adquirido con Selva García de instalar el monumento en la ubicación prometida inicialmente. «La localización no era caprichosa, sino simbólica», dada su proximidad con el lugar en el que fueron fusilados los hermanos, recuerdan los nacionalistas.

El BNG llevará al pleno de este jueves una pregunta oral, de mano de la concejala Mercedes Queixas, en la que inquiere al Gobierno local sobre «por qué no cumple» el compromiso adquirido con la donante. Lamentan que el lugar inicial «está ocupado por otro monumento», y recuerdan que el BNG ya formuló varios ruegos y preguntas sobre la cuestión, que no fueron atendidos por el Ayuntamiento.

«Terminado 2025, el Gobierno de Inés Rey no hizo absolutamente nada para cumplir con su compromiso», señalan, lo que demuestra que «continúan fallando a la restitución de la memoria de los Hermanos de la Lejía, la necesaria reparación de la herida de Pepín y su hija Selva, promotora de la escultura, tan generosamente donada al Concello», lamentó Queixas, para quien el Gobierno local falla «a la convicción democrática» de A Coruña.