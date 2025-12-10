La Fundación Amador de Castro organiza un mercadillo navideño hasta el sábado
La iniciativa solidaria programa actuaciones en directo, además de pujas y sorteos
Un mercadillo solidario de Navidad organizado por la Fundación Amador de Castro se instala en el Náutico de A Coruña hasta el próximo sábado, con horario de apertura de 12.00 a 20.30 horas. Se trata de una propuesta solidaria para disfrutar en familia que ofrece artículos navideños como decoración, moda, complementos, regalos y productos donados por empresas y particulares. Además de sorteos y pujas, la programación del mercadillo navideño incluye actuaciones en directo que pondrán banda sonora al espíritu solidario. Este jueves 11 a las 18.00 horas, estarán Luis Tocar (Luisete de la Calzada), Gonzalo Varela (Gonzalito.com) y Abelito (La faneca de Vilaboa). El viernes 12 actuará Nunzia a la misma hora y el sábado 13 estará El Corta a partir de las 13.00 horas.
La entrada tendrá un donativo simbólico de 1 euro que será destinado a los programas que la Fundación Amador de Castro desarrolla con personas con discapacidad intelectual y apoyar a las personas diagnosticadas con Alzheimer y a sus familias. «Cada compra, cada visita y cada gesto contribuye directamente a acompañar y ofrecer nuevas oportunidades a las personas a las que dedicamos nuestro trabajo», señala desde la Fundación.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»
- ¿Por qué A Coruña es la única ciudad gallega en la que se ha congelado al alquiler?