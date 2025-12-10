La Fundación Amador de Castro organiza un mercadillo navideño hasta el sábado

Un mercadillo solidario de Navidad organizado por la Fundación Amador de Castro se instala en el Náutico de A Coruña hasta el próximo sábado, con horario de apertura de 12.00 a 20.30 horas. Se trata de una propuesta solidaria para disfrutar en familia que ofrece artículos navideños como decoración, moda, complementos, regalos y productos donados por empresas y particulares. Además de sorteos y pujas, la programación del mercadillo navideño incluye actuaciones en directo que pondrán banda sonora al espíritu solidario. Este jueves 11 a las 18.00 horas, estarán Luis Tocar (Luisete de la Calzada), Gonzalo Varela (Gonzalito.com) y Abelito (La faneca de Vilaboa). El viernes 12 actuará Nunzia a la misma hora y el sábado 13 estará El Corta a partir de las 13.00 horas.

La entrada tendrá un donativo simbólico de 1 euro que será destinado a los programas que la Fundación Amador de Castro desarrolla con personas con discapacidad intelectual y apoyar a las personas diagnosticadas con Alzheimer y a sus familias. «Cada compra, cada visita y cada gesto contribuye directamente a acompañar y ofrecer nuevas oportunidades a las personas a las que dedicamos nuestro trabajo», señala desde la Fundación.