La huelga en el comercio textil de A Coruña frena el convenio en Madrid

La jornada de huelga en el gran comercio textil de la provincia de A Coruña tuvo este miércoles un desenlace decisivo más allá del seguimiento masivo y de las numerosas tiendas cerradas: la negociación estatal del convenio promovido por la patronal ARTE no avanzó y, por primera vez, las empresas asumieron en la mesa la prioridad de los marcos autonómicos frente a un acuerdo estatal. Una lectura que los sindicatos consideran directamente vinculada a la presión ejercida por las movilizaciones en Galicia y Euskadi.

La comisión negociadora, reunida por la tarde en Madrid, cerró el encuentro sin firma y con una nueva cita fijada para el 15 de enero. Según el comunicado emitido al término de la reunión por la CIG, «por primera vez, la patronal aceptó abiertamente la prioridad aplicativa de los acuerdos marco interprofesionales de ámbito autonómico». La central sostiene que «hoy se abre esa puerta» y llama a intensificar la movilización para forzar un acuerdo gallego que blinde los convenios provinciales.

Los sindicatos insisten en que la negociación estatal «solo puede traer perjuicios» y que la salida debe pasar por que las patronales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra firmen un acuerdo marco propio que otorgue prioridad a los convenios provinciales. En Euskadi, recuerdan, ya existe un marco similar, lo que, a su juicio, ha neutralizado el impacto del futuro convenio estatal.

En A Coruña, la huelga convocada por CIG y UGT alcanzó un seguimiento cercano al 90%, según los sindicatos, con la mayoría de tiendas cerradas o funcionando con servicios mínimos tanto en las áreas comerciales como en los centros urbanos. Unas 1.500 trabajadoras de A Coruña, Santiago y Ferrolterra, según los organizadores, y 650 según la Policía Local, participaron en la multitudinaria movilización del mediodía, que comenzó en la calle Compostela ante el Zara, rodeó la plaza de Lugo y finalizó en el Obelisco. En total, unas 2.500 dependientas de la provincia de A Coruña estaban llamadas a la huelga.

Salarios 2.000-3.000 euros inferiores

Las consignas se centraron en denunciar el «abaratamiento laboral» que, sostienen, implicaría el convenio estatal, cuya plataforma, que al final no salió adelante, planteaba salarios entre 2.000 y 3.000 euros anuales inferiores a los recogidos en el actual convenio provincial, la eliminación de los complementos por antigüedad, más flexibilidad horaria, la obligatoriedad de trabajar domingos y festivos y recortes en permisos y licencias. También reducía el complemento en incapacidad temporal, reconocido hoy al 100% en A Coruña.

La representante de la CIG, Lucía Domínguez, subrayó tras la jornada que «con la huelga se evitó la firma de este convenio que era tan lesivo para las trabajadoras». Definió el resultado como «una conquista», aunque advirtió de que el conflicto será largo dada «la intención de las grandes multinacionales de precarizar el sector».

Domínguez recordó que ARTE, integrada por grupos como Inditex, Mango, H&M, Primark, Cortefiel, Uniqlo o Kiabi, «promovía un convenio que supone un retroceso de 20 años en las condiciones del comercio textil de la provincia». Criticó además que las empresas no hayan dado garantías de que no aplicarán la norma estatal en territorios donde los convenios provinciales sean más favorables.

La CIG también destaca que, tras dos años y dieciséis reuniones, «no hubo ningún avance en las materias de negociación», pese a que uno de los sindicatos presentes en la mesa estatal —que no participa en las protestas— presentó una nueva plataforma «muy ambiciosa y que incluye, al parecer, todas las reivindicaciones por las que sí protestamos». «Nos alegramos de que rectifiquen sus propuestas anteriores, muy inferiores a muchos convenios provinciales», apunta. La patronal, señala la central, la consideró «totalmente inviable».

A falta de la próxima reunión de enero, los sindicatos gallegos ponen ahora el foco en forzar un acuerdo marco autonómico que garantice la prevalencia de los convenios provinciales y evite que el futuro convenio estatal pueda imponerse en Galicia. «El único camino es la lucha por un acuerdo gallego que nos libre definitivamente del convenio de ARTE», resume la CIG.