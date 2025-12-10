El impacto de la huelga de médicos en A Coruña: 52 cirugías y más de 1.300 consultas pospuestas solo el martes

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, alertó este miércoles de que el impacto asistencial de la huelga nacional de médicos en Galicia "es realmente terrible". Solo el martes, primer día de paro de los cuatro convocados esta semana por los facultativos a nivel estatal contra el borrador del Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad, se suspendieron 250 cirugías, 6.900 consultas hospitalarias, 5.400 en Atención Primaria y 625 pruebas diagnósticas complementarias, como radiológicas o endoscopias, en toda la comunidad gallega, según informó Gómez Caamaño.

En el área sanitaria de A Coruña y Cee, la primera jornada de huelga obligó a reprogramar 52 operaciones, 1.309 consultas y 82 pruebas diagnósticas, especificaron, a este diario, fuentes de Sanidade.

Primer día de la huelga de médicos en A Coruña / Carlos Pardellas / Casteleiro

En declaraciones a los medios, tras reunirse en Santiago con los gerentes de las siete área sanitarias gallegas para evaluar el impacto de la huelga en la actividad asistencial del Servizo Galego de Saúde (Sergas), el titular de Sanidade advirtió de que las cuatro jornadas de paro de los médicos, convocadas los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, suponen "una tensión sobre la lista de espera", ya que "este trabajo que se está dejando de hacer hay que hacerlo en el futuro". Gómez Caamaño aseguró que se trabaja en un plan para que "este impacto sea el menor posible".

El conselleiro expuso, además, que el seguimiento de la huelga de facultativos registra "un aumento pronunciado" este miércoles, hasta el 21,25%, al tiempo que estimó que vaya a más durante esta semana. Gómez Caamaño resaltó que el incremento de este miércoles se produce, principalmente, en los principales hospitales (del 28%), con ligero descenso en los comarcales y en Atención Primaria.

El sindicato O'Mega, convocante de la huelga en Galicia (impulsada, a nivel estatal, por el sindicato CESM), sitúa por encima del 80% el seguimiento en los siete mayores hospitales en esta segunda jornada. O'Mega continúa, asimismo, con la huelga en Atención Primaria, iniciada en noviembre contra la Xunta para reclamar la desaparición de la categoría de Facultativo Especialista de Atención (FEAP) y una jornada laboral de 35 horas, entre otras demandas.