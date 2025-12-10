Programación
Julio Tasende se jubila en la Audiencia de A Coruña tras 47 años de carrera
A Coruña
El presidente de la sección quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña, Julio Tasende Calvo, se jubila este mes ocupando el primer puesto del escalafón de magistrados de la carrera judicial en España, que ejerció durante 47 años. «Estoy agradecido y satisfecho», señaló Tasende, que afirmó que ejerció su carrera «con absoluta independencia». Sus compañeros le organizaron un homenaje en A Coruña en el que estuvo presente el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste Sueiras, y la presidenta de la Audiencia Provincial de A Coruña, María Teresa Cortizas González-Criado.
