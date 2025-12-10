El marisqueo a pie, listo para volver a la ría: «Hay ganas y necesidad de trabajar»

Tras cuatro años de parón, el colectivo de mariscadores y mariscadoras a pie de la ría de O Burgo esperaba reiniciar su actividad extractiva a las 11.30 horas de este martes, sin embargo, a primera hora de la mañana, les llegó la notificación de la Xunta de que, por la falta de un informe sobre la situación microbiológica del estuario, no podrían calzarse la botas hasta nuevo aviso. El documento no tardó en llegar, ya que, a última hora de la mañana, el Ejecutivo gallego confirmó que el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) había recibido los análisis necesarios y que los resultados eran favorables, por lo que autorizaba que bajasen a faenar.

Sin embargo, se habían consumido ya varias de las horas que tenían habilitadas para la extracción de marisco —fijadas desde las 11.30 horas hasta las 15.30 horas, en coincidencia con la marea baja—, así que, el primer día de trabajo —de los once que tenían habilitados hasta fin de año— comenzarán este miércoles, a las 12.30 horas.

«Es una pena porque había muchas ganas y mucha necesidad de trabajar, pero los informes biológicos son necesarios y los tenemos que tener para garantizar que el marisco es apto para el consumo», explica la portavoz del colectivo de mariscadores a pie, Jennifer Álvarez Silva. Los profesionales tuvieron que cesar su actividad antes del inicio de las obras y, a pesar de que hace ya más de un año que los trabajos de regeneración terminaron, no pudieron retomar su actividad hasta este miércoles porque era necesario que el marisco alcanzase la talla mínima para su extracción.

Desde que se acabaron las obras, los mariscadores no cobraron ayudas que les ayudasen a sobrellevar la prohibición de poder ejercer su actividad y es por eso por lo que, algunos de ellos han buscado otras alternativas profesionales y otros han decidido jubilarse. «Hasta la hora de entrar en la ría no sabremos cuántos somos», se sincera Jennifer Álvarez.

La Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia detuvo durante la jornada del martes a una persona por furtivismo e identificó a otros seis individuos a los que investiga por los mismos hechos tras desplegar varios dispositivos especiales de vigilancia en la ría coruñesa. Estos dispositivos son desarrollados en colaboración con el Servicio de Gardacostas de Galicia y la cofradía de pescadores de A Coruña, destinados a la detección y persecución del furtivismo organizado y, en este caso, contó también con la colaboración de la Policía Local de Oleiros, necesaria para efectuar el arresto de uno de los investigados.

La persona detenida, según especifican fuentes de la Xunta, tenía una resolución judicial de inhabilitación especial para el ejercicio de la caza y la pesca tras haber sido sorprendida en al menos tres ocasiones participando en actividades extractivas ilegales. Está investigada por tres delitos de quebrantamiento de condena y un delito contra la flora y la fauna por su participación directa en la actividad extractiva ilegal. Las otras seis personas carecían de permisos de marisqueo y realizaban la actividad fuera de los horarios y periodos autorizados, incumpliendo también las restricciones relativas a las tallas mínimas. Además, para la extracción utilizaban rasquetas metálicas, un instrumento que arranca de manera indiscriminada todos los ejemplares adheridos a la roca.