Un mega-hotel con spa en plena Costa da Morte busca nuevo propietario: la oportunidad de inversión más sorprendente del año

Ponteceso (A Coruña). En el corazón verde de la comarca de Bergantiños y con vistas a la Ensenada de A Insua, emerge una oportunidad única: un complejo hotelero en construcción, concebido para convertirse en uno de los referentes de turismo termal y de naturaleza de la Costa da Morte. Con un 66 % de obra ejecutada, más de 1.700 m² ya edificados y un proyecto total de 2.216 m², la propiedad sale al mercado por 650.000 euros, una cifra llamativamente competitiva para un activo turístico de esta envergadura.

¿Buscas piso o casa? Viviendas en A Coruña

Un proyecto singular en un entorno privilegiado

Edificio hotelero con piscina y terraza en Cospindo (Ponteceso) / Tucasa.com

El desarrollo, situado en Lugar de Briallo (Cospindo – O Couto), ocupa una parcela de 10.022 m², rodeada de naturaleza autóctona, jardines proyectados y un paisaje que mira al mar. La planificación combina rehabilitación y obra nueva, distribuyéndose en cuatro edificios con funcionalidades diferenciadas: hotel, apartahotel, restaurante, salas de reuniones y un amplio espacio wellness con spa y piscinas interior y exterior.

El conjunto está planteado como un Hotel-Balneario de alto nivel, perfectamente integrado en el entorno y apto para posicionarse en turismo de bienestar, eventos corporativos o escapadas exclusivas.

Los cuatro edificios del complejo

Edificios anexo con piscina y terraza en Cospindo (Ponteceso) / Tucasa.com

1. Edificio principal – Hotel + restaurante

Rehabilitación avanzada que integra una suite compuesta por dos habitaciones y un restaurante distribuido en dos plantas. Es el edificio más adelantado del proyecto.

2. Edificio restaurante adicional

Inmueble rehabilitado destinado a restauración, con planta baja, alta y bajocubierta. Una pieza clave para el funcionamiento del complejo, pensado para alta capacidad.

3. Hotel y SPA de nueva planta

El corazón del concepto hotelero: seis habitaciones, circuito termal, instalaciones wellness y grandes espacios interiores para servicios del balneario.

4. Apartahotel con estudios y viviendas unifamiliares

Un edificio pensado para estancias prolongadas, turismo familiar o clientes que buscan privacidad, organizado en varias unidades con dos dormitorios cada una.

La urbanización exterior y acometidas están completadas aproximadamente al 56 %. El proyecto cuenta con licencia de obras en vigor y licencia provisional de actividad.

Un enclave estratégico para el turismo premium

Situado en pleno corazón de la Costa da Morte, el enclave ofrece:

Mirador del Monte Branco

Dunas de A Barra

Playas de gran valor paisajístico

Zonas de interés natural y cultural que atraen turismo todo el año

La combinación de naturaleza virgen, tranquilidad, gastronomía y proximidad al mar convierte este espacio en un destino ideal para un hotel boutique, balneario o complejo wellness.

Un diamante en bruto para el inversor adecuado

El proyecto fue concebido con una clara orientación al turismo experiencial, uno de los segmentos de mayor crecimiento en Galicia. Las obras, ejecutadas en un 66 %, permiten que el nuevo propietario pueda retomar el desarrollo sin partir de cero y adaptarlo a su visión.

La oportunidad de adquirir un complejo hotelero-termal de estas dimensiones, con esta localización y por un precio tan competitivo, es prácticamente irrepetible en el mercado actual.

Pide más información sin compromiso en el enlace venta de edificios con piscina y terraza en Cospindo, Ponteceso o rellena el formulario:

Profonta Inmobiliaria te dará todos los detalles que necesitas sobre este espectacular proyecto. En una tierra donde la naturaleza habla con fuerza, este hotel-balneario inacabado aguarda a quien quiera escucharlo. El inversor que complete la obra no solo adquirirá un complejo turístico: dará vida a un destino.