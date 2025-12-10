El mercado de Monte Alto abre hoy sus puertas en A Coruña tras las obras

Los placeros de Monte Alto abren hoy sus puestos en el renovado mercado del barrio. El pasado sábado empezaron el traslado de la plaza provisional, en Indalecio Prieto, y esta mañana se reencontrarán con sus clientes de siempre ya en el mercado. Los placeros aseguraban la semana pasada que enfrentaban este cambio «con ganas de volver a casa» y también de estrenar las nuevas instalaciones, mucho más amplias y luminosas que las anteriores. En la imagen, algunos de los placeros, este martes, ultimando la mudanza a sus nuevos puestos.