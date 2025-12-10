Programación
El mercado de Monte Alto abre hoy sus puertas en A Coruña tras las obras
Los placeros aseguraban la semana pasada que enfrentaban este cambio «con ganas de volver a casa»
Los placeros de Monte Alto abren hoy sus puestos en el renovado mercado del barrio. El pasado sábado empezaron el traslado de la plaza provisional, en Indalecio Prieto, y esta mañana se reencontrarán con sus clientes de siempre ya en el mercado. Los placeros aseguraban la semana pasada que enfrentaban este cambio «con ganas de volver a casa» y también de estrenar las nuevas instalaciones, mucho más amplias y luminosas que las anteriores. En la imagen, algunos de los placeros, este martes, ultimando la mudanza a sus nuevos puestos.
