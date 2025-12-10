El mercado de Monte Alto abre sus puertas: «Estamos muy contentos, pero esperamos que vengan más placeros»

El nuevo mercado de Monte Alto ya está abierto. Tras casi tres años de obras, un mercado provisional y una inversión de 10 millones de euros, la instalación -con entrada principal desde la calle Cuento- ya ha recibido a sus primeros clientes. Casilda madrugó este miércoles para acudir a la inauguración. "Soy de Monte Alto de siempre", revela, mientras da un paseo por los puestos. "Trabajé muchos aos en una pescadería de As Conchiñas, pero también venía a veces a este mercado", recuerda, y reconoce que este quedó "precioso". "Lo veo muy bien", añade.

Comparten ese sentir los placeros y placeras que han tenido que hacer una mudanza exprés desde el mercado provisional de Indalecio Prieto para empezar esta nueva aventura con fuerzas. "Empezamos a trasladar las cosas el sábado así que fue un puente intenso. Pero nos dio tiempo a adornar", cuentan Javier y Lucía, de la carnicería Javier. Aseguran que están "muy contentos con el puesto y con los clientes" que no han dejado de visitarles, sin importar su ubicación. "Ya teníamos ganas de la mudanza. Lo han dejado muy bien", manifiestan.

Al mirar a su alrededor, no obstante, ven algunos puestos vacíos. "A ver si se anima más gente. No queremos ver esos puestos vacíos", señalan los carniceros. También Sonia, de la panadería Conchi, espera que se sumen nuevos compañeros. "El mercado ha quedado muy chulo. Esperamos que funcione. Queremos que esté lleno, que venga gente con ganas de trabajar", confiesa, y agradece la luz que entra por los grandes ventanales.

Inés Rey, junto a concejales, visita el mercado en su reapertura / Carlos Pardellas

En total hay nueve puestos cubiertos, tres adjudicados y otros diez pendientes de salir a licitación. "Hay puestos libres, así que ojalá venga gente con ideas nuevas", desea Cruz Fernández, de la Pollería Cruz, que abrió en 1993. "Creo que este quedó muy bonito y es cómodo", detalla, y aprecia que "en cualquier sitio que estés del mercado lo ves todo, antes solo veias lo que tenías enfrente".

Mientras compra pollo, Ester, que vive en el barrio desde hace 45 años, reconoce que "hubo que esperar, pero mereció la pena". "Estoy contenta, quedó muy bonito. Al provisional no fui mucho porque me quedaba peor", indica esta clienta, que tenía ganas de conocer las nuevas instalaciones.

El 'parking' y el supermercado, "en seis meses"

El interior del nuevo mercado de Monte Alto visto a través del cristal del exterior / Carlos Pardellas / Carlos Pardellas

Las canciones del coro del centro cívico de Monte Alto animaron esta reapertura, en la que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, comentó que este es "un mercado nuevo y lleno de luz, lo que merece Monte Alto" . "Después de un tiempo de obras que se hizo largo por fin abre sus puertas", celebró la regidora, que dio las gracias a "los placeros y placeras por su paciencia y comprensión".

Recordó que este mercado se construyó en los años 80 "para hacer barrio" y cuatro décadas después necesitaba "una remodelación" que ya se ha completado.

Pero el proyecto no solo incluye la reforma del mercado. El parking y el supermercado, todavía en obras, estarán listos "en seis meses", según los cálculos de Rey, que avanza que "la escuela infantil abrirá en el curso 2026-2027".

La alcaldesa informó de que el Concello "continúa con las obras de urbanización de la plaza y las calles" del entorno. "Una placera me dijo que tenía todo lo que había pedido, como los niños el día de Reyes", comentó, y apuntó que el mercado provisional "se va a retirar poco a poco".