El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, acusa al Concello de "acosar y abrir expedientes a funcionarios por cumplir con su deber". "Soy conocedor de funcionarios acosados verbalmente por cumplir con su deber de mandar información solicitada por Fiscalía sobre las obras de los pisitos de Lage Tuñas, tras lo que fueron llamados al despacho de la alcaldesa y expedientados", cuenta Lorenzo, al que le "preocupa" esta situación.

Asegura que "esos tres funcionarios enviaron la información solicitada y a raíz de este envío fueron llamados al Ayuntamiento, al despacho de la alcaldesa, y les han abierto unos expedientes informativos a los que han tenido que ir acompañados de un abogado", relata.

El portavoz del PP defiende que "no se puede tener amedrentados a los funcionarios, sobre todo porque están cumpliendo con su deber". "Hay mucha preocupación en el Ayuntamiento por este tipo de actuaciones. No se puede acosar a un funcionario por el cumplimiento de su deber”, apunta.

Críticas a la zona tensionada

Sobre la zona tensionada, Lorenzo detalló que, según el Observatorio da Vivenda, "las rentas solo descendieron en noviembre un 0,4% tras subir los tres meses anteriores, el número de contratos de alquiler bajó un 38% desde que se declaró la zona y en noviembre se han firmado un 61,5% menos que hace un año".

Explica que el efecto principal de la zona tensionada es "bajada exponencial del número de contratos, el gran trasvase de alquiler tradicional al de temporada, son un tercio del total y alquiler por separado de vivienda, trastero o garaje". "Una alcaldesa que no es capaz ni de montar un poblado navideño cómo va a solucionar el problema de la vivienda", se pregunta.