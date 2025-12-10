Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Morriña Fest publica sus próximas fechas y 'aftermovie' de la última edición

Se desconoce qué artistas formarán parte del cartel, aunque la organización asegura que esta semana habrá novedades

Alba Porral

El Morriña Fest ya tiene fechas para su próxima edición. La organización del festival acaba de anunciar en redes sociales que volverá a celebrarse los días 24 y 25 de julio de 2026. El anuncio llega acompañado de la publicación de una aftermovie como resumen de su edición anterior, que contó con artistas como Ozuna, Nathy Peluso, Mikel Izal, Beéle, Miss Caffeina, Alcalá Norte o Duncan Dhu y que también será recordada por cambios en la programación tras la cancelación de Residente y Peso Pluma.

“Recordamos la edición de 2025. Unas jornadas vibrantes del verano coruñés, con el mejor ambiente, cultura y por supuesto las grandes actuaciones en directo de nuestros artistas favoritos que guardaremos en nuestra memoria para siempre”, indican en la presentación del vídeo oficial en el que el público y la ciudad de A Coruña comparten protagonismo con las propias bandas.

Aunque de momento se desconoce qué artistas subirán a los escenarios del puerto el próximo verano, la organización del Morriña se despide con expectación: esta semana se esperan novedades.

