Programación
El musical ‘Mamma Mia!’ llega a la ciudad el próximo julio
A Coruña
El musical Mamma mia! acercará a la ciudad el próximo verano las mejores canciones de ABBA, con su original escenografía, vestuario y coreografías. El Palacio de la Ópera acogerá del 16 al 26 de julio varias sesiones de la nueva producción de uno de los musicales más exitosos de la historia. Las entradas ya pueden adquirirse en Ataquilla desde 42,90 euros.
Sobre el escenario, estarán Donna, Tania, Rossie, Sky, los tres posibles padres y los 27 integrantes de la historia en una nueva versión que ya lleva tres temporadas en el teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid, donde supera las 800.000 entradas vendidas.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- Consulta aquí los servicios mínimos durante la huelga de transportes de A Coruña
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»
- ¿Por qué A Coruña es la única ciudad gallega en la que se ha congelado al alquiler?