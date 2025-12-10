Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El musical ‘Mamma Mia!’ llega a la ciudad el próximo julio

El musical Mamma mia! acercará a la ciudad el próximo verano las mejores canciones de ABBA, con su original escenografía, vestuario y coreografías. El Palacio de la Ópera acogerá del 16 al 26 de julio varias sesiones de la nueva producción de uno de los musicales más exitosos de la historia. Las entradas ya pueden adquirirse en Ataquilla desde 42,90 euros.

Sobre el escenario, estarán Donna, Tania, Rossie, Sky, los tres posibles padres y los 27 integrantes de la historia en una nueva versión que ya lleva tres temporadas en el teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid, donde supera las 800.000 entradas vendidas.

