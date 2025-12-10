El primer día de la huelga de médicos deja decenas de citas aplazadas

La huelga nacional de médicos deja este martes en O Ventorrillo a decenas de pacientes sin atender. Los facultativos de toda España quieren lograr un Estatuto propio que regule sus condiciones laborales y reconozca las características de la profesión. El desconocimiento de los pacientes lleva al desentendimiento en el primer día de cuatro de esta inactividad. «Llevaba siete meses esperando», explica Consuelo López, que acudió por una cita de Otorrinolaringología. «Y ahora me dicen que hasta marzo o abril... Que hasta el año que viene no me atienden. Ni siquiera tengo la fecha exacta, ya me llamarán», asegura la mujer que pensaba que «habría algún médico de guardia» que le pudiera atender.

María Josefa Fernández acompañó esta mañana a su marido con movilidad reducida hasta la consulta de Urología. «Nos encontramos con la puerta cerrada. No sabíamos nada, sino no hubiéramos venido hasta aquí con el trabajo que nos lleva movernos de casa», lamenta. La nueva cita que le han facilitado es para 2026. «Nos la dieron al momento, pero tener que volver en unos meses no lo entiendo. Que nos llamaran que hoy se cancelaba la cita y ya no veníamos», argumenta. Sobre las razones de la huelga nacional muestra dudas: «Yo nunca vi saturación en las salas de espera. Después del covid creo que se han vuelto algo más exigentes e imagino que estarán mal pagados».

El impacto de la movilización también se dejó notar en consultas en las que solo se realizaban pruebas o entregas de resultados. Eliseo Sánchez llevaba dos meses esperando por una revisión relacionada con una intervención de próstata. «No me atendió ningún médico, solo las enfermeras para hacerme pruebas. Lo que sí, me han dado una nueva cita para dentro de diez días», resume. «Operar me tengo que operar, así que a ver si me puede ver alguien para analizar los resultados y saber cuanto antes cuándo me opero», explica.

Eliseo segura que la situación de la sanidad es insostenible: «Recortes, más recortes… y los mismos problemas de siempre. Al final nos fastidiamos nosotros aunque los médicos no tienen culpa si no hay personal».

Consuelo también entiende la situación de los sanitarios del centro. «Siempre me atendieron muy bien. Estoy muy contenta con ellos. Solo que hoy… bueno puede ser algo puntal», razona.

No todos se encontraron la puerta cerrada. Esther M. sí consiguió pasar consulta, aunque con «mucho retraso». «Una hora más tarde, pero me atendieron», cuenta. En la sala de espera de otras especialidades, dice, había menos gente de lo habitual. Conoce «un poco» los motivos de la protesta y comprende la reivindicación: «Si saturan a los médicos, nos afecta a nosotros. Yo hace poco estuve esperando una cita con el neurólogo tres años, con las pruebas ya hechas y todo. Últimamente todo va muy lento y es un problema».

Susana Fernández también acudió a una cita de especialidad sin ningún problema: «Me atendieron puntual, incluso más rápido que otras veces», afirma. «No noté nada diferente. Lo que si, había menos gente en el pasillo y si que me pareció raro». Como muchos otros pacientes, tampoco sabía que se celebraba una huelga. «Yo vine aquí sin saber que había huelga, pero menos mal que no tuve problema», comenta.

Seguimiento en el Chuac

El sindicato O’Mega, convocante de la huelga en Galicia (que ha ampliado a la Xunta, a quien demanda que se cumpla la jornada laboral de 35 horas o se limiten las agendas en Primaria, entre otras reivindicaciones), ha situado este martes el seguimiento de la primera jornada en un 84,1% en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y un 72,3% en los centros de salud, en el turno de mañana, mientras que la Consellería de Sanidade ha rebajado esos porcentajes al 24,62% y 8,93%, respectivamente.