Repunte de ingresos por gripe en el Chuac
El complejo coruñés suma 74 hospitalizados con esa infección, tres de ellos en Cuidados Intensivos, la cifra más elevada desde el inicio de la temporada gripal
Los hospitalizados con gripe repuntan en A Coruña tras el puente de diciembre, y coincidiendo con el inicio de las cuatro jornadas de huelga nacional de médicos, convocadas los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, contra el borrador del Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad. A primera hora de este martes, había 74 pacientes ingresados con esa infección en el Complexo Hospitalario Universitario coruñés (Chuac), tres de ellos en UCI, según los datos aportados por la gerencia del área sanitaria coruñesa, en el que ha sido, hasta ahora, el día con más hospitalizados por esa causa desde que se dio por iniciada la temporada gripal.
Con respecto a la demanda asistencial en Urgencias, con servicios mínimos fijados para las cuatro jornadas de huelga de médicos del 100%, y donde ya en días pasados se venía registrando un aumento de la demanda a causa de las infecciones respiratorias, el lunes se alcanzaron las 377 atenciones, con una tasa de ingreso del 7%, según las cifras facilitadas por la gerencia.
«La semana que viene tenemos una huelga contra el Gobierno central, con motivo del Estatuto Marco, que va suponer la paralización, durante prácticamente cuatro días, de la actividad en muchos sitios, tanto en la Atención Primaria, como en la hospitalaria. Calculamos que se podrán interrumpir muchísimos procedimientos, diagnósticos y terapéuticos, incluyendo tanto las cirugías, como las consultas o las pruebas complementarias», anticipaba, este pasado viernes, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien, ante la previsión de que la incidencia de la gripe, «en tendencia creciente», pasase de «nivel bajo» a «nivel medio», hacía un «llamamiento masivo» a la vacunación frente a la gripe»: «Es un acto de generosidad. No solo uno protege su salud, sino también la de todas las personas que están alrededor».
