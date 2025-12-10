Rey defiende que la zona tensionada funciona: «Los precios se han contenido»

La alcaldesa, Inés Rey, defendendió de nuevo la zona tensionada tras cuatro meses de la declaración y reconoció que disminuyen los contratos de alquiler, pero ocurre «en A Coruña y en todas las ciudades». Utilizó datos de otros lugares para comparar. «En Pontevedra, que no tiene zona tensionada, han disminuido un 44%», expuso, e insistió en que «lo que no cuenta la Consellería de Vivenda, porque no le interesa, es que somos la única ciudad gallega en la que los precios se han contenido». Mientras, «en Vigo, el precio medio subió de julio a noviembre 15 euros», pero «en A Coruña no solo no sube sino que se contiene y baja». En cuanto a contratos, dijo que en la urbe coruñesa, entre junio y noviembre, «se firmaron 1.865, y en Vigo, que tiene más habitantes y más extensión, 1.743». Rey lamentó que «el PP quiere que todo fracase». «Mientras estemos gobernando y tengamos en nuestra mano todos los mecanismos legales para que todo el mundo pueda acceder a una vivienda digna, lo vamos a hacer a pesar de las politicas destructivas del PP de la Xunta», dijo.

Para el presidente autonómico, Alfonso Rueda, la zona tensionada es «dogma e ideología» y tiene «poco de eficaz». Recordó que la Xunta autorizó la declaración aunque creían que «no iba a funcionar».